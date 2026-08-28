Курсы валют на выходные дни: 29 и 30 августа

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 28 августа 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 464,54 тенге, поднявшись на 1,87 тенге. Средневзвешенный курс евро составил 540,95 тенге (+1,83). Курс российского рубля вырос до 5,44 тенге (+0,04). Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,11 тенге (+0,35). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 462,8-465 тенге, евро – по 538-543 тенге, рубли – по 5,25-5,40. Утром 28 августа Национальный банк установил курс доллара в 462,3 тенге, евро – 538,07 тенге, рубля – 5,41 тенге.

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