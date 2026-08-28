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Финансы

Курсы валют на выходные дни: 29 и 30 августа

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 17:12 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 28 августа 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 464,54 тенге, поднявшись на 1,87 тенге.

Средневзвешенный курс евро составил 540,95 тенге (+1,83).

Курс российского рубля вырос до 5,44 тенге (+0,04).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,11 тенге (+0,35).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 462,8-465 тенге, евро – по 538-543 тенге, рубли – по 5,25-5,40.

Утром 28 августа Национальный банк установил курс доллара в 462,3 тенге, евро – 538,07 тенге, рубля – 5,41 тенге.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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