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Финансы

Казахстан и Китай будут совместно искать нефть в Прикаспийской впадине

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 18:48 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Национальная нефтегазовая компания "КазМунайГаз" (КМГ) и китайская Sinopec договорились о совместной реализации проекта "Березовский" в Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает 28 марта пресс-служба КМГ, Sinopec была квалифицирована в качестве стратегического партнера по проекту, ориентированному на глубокозалегающие подсолевые отложения Прикаспийского осадочного бассейна.

"Ранее на участке была проведена 2D-сейсморазведка, по результатам которой определены перспективные объекты для дальнейшего недропользования. В рамках минимальной рабочей программы планируется проведение 2D и 3D сейсморазведочных работ, а также бурение поисковой скважины глубиной 7000 метров", – говорится в сообщении.

Проект будет реализован на паритетной основе (50/50), при этом финансирование разведочного этапа обеспечит китайская сторона.

На встрече представителей КМГ и Sinopec в Китае были обсуждены положения будущих соглашений о совместной деятельности и финансировании, а также меры по ускорению начала геологоразведочных работ.

Ранее сообщалось, что международные аналитики ожидают в ближайшие годы умеренное снижение стоимости нефти, ослабление тенге, но при этом предрекают стабильный рост экономики Казахстана. Какие факторы лежат в основе этих прогнозов – можно узнать здесь

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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