Казахстан и Китай будут совместно искать нефть в Прикаспийской впадине

Национальная нефтегазовая компания "КазМунайГаз" (КМГ) и китайская Sinopec договорились о совместной реализации проекта "Березовский" в Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает 28 марта пресс-служба КМГ, Sinopec была квалифицирована в качестве стратегического партнера по проекту, ориентированному на глубокозалегающие подсолевые отложения Прикаспийского осадочного бассейна.

"Ранее на участке была проведена 2D-сейсморазведка, по результатам которой определены перспективные объекты для дальнейшего недропользования. В рамках минимальной рабочей программы планируется проведение 2D и 3D сейсморазведочных работ, а также бурение поисковой скважины глубиной 7000 метров", – говорится в сообщении.

Проект будет реализован на паритетной основе (50/50), при этом финансирование разведочного этапа обеспечит китайская сторона.

На встрече представителей КМГ и Sinopec в Китае были обсуждены положения будущих соглашений о совместной деятельности и финансировании, а также меры по ускорению начала геологоразведочных работ.

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