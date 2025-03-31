В Казахстане обратились к вкладчикам банков, которые ликвидируют

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) продолжает прием заявлений на выплату возмещения по "уважительным причинам", передает пресс-служба организации.

Как рассказали в Управлении мониторинга и выплат КФГД, на 1 марта 2025 года выплата гарантийного возмещения по "уважительной причине" составила более 60 млн тенге.

"Средства получили 40 вкладчиков. Фонд продолжает рассматривать обращения вкладчиков в индивидуальном порядке, принимая во внимание документально подтвержденные обстоятельства", – сообщили в управлении.

В данный момент на ликвидации находятся девять банков второго уровня: Tengri Bank, Capital Bank Kazakhstan, Asia Credit Bank, Банк Астаны. Срок выплат вкладчикам каждого из них истек, и невостребованные суммы возмещения переведены на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков в ЕНПФ.

При этом вкладчики, пропустившие срок выплаты, но имеющие "уважительные причины", все еще могут обратиться за возмещением. Перечень таких обстоятельств установлен законом о гарантировании депозитов:

поступление на воинскую службу;

нахождение за пределами Казахстана;

оформление принятия наследства и иные причины, связанные с приобретением или открытием наследства;

нахождение в местах лишения свободы;

иные обстоятельства, установленные судом.

Каждая из этих причин должна быть доказана документально. Для подтверждения права на выплату необходимо предоставить:

в случае поступления на воинскую службу – документы воинского учета или сведения о подтверждении прохождения воинской службы в период срока выплат, предоставленные органами военного управления Министерства обороны;

в случае нахождения за пределами страны – паспорт с отметкой о пересечении границы и (или) иные документы, подтверждающие факт нахождения за пределами страны в период выплаты;

в случае, если заявитель в период срока выплат принимал наследство вкладчика или у него были иные причины, связанные с приобретением или открытием наследства, – свидетельство о смерти вкладчика, свидетельство о праве на наследство по закону/завещанию и (или) иные документы, подтверждающие приобретение или открытие наследства, в том числе судебные акты;

в случае нахождения в местах лишения свободы – приговор суда, вступивший в законную силу, и документ об отбытии наказания в месте лишения свободы;

при иных обстоятельствах, которые были установлены судом, – решение суда, вступившее в законную силу, содержащее в себе установление обстоятельств, препятствовавших обращению вкладчика за выплатой гарантии в течение срока выплат. Для получения такого решения вкладчик должен обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства с требованием установить факт того, что имелось обстоятельство, которое препятствовало подаче заявления на выплату гарантийного возмещения в течение всего срока выплаты.

"Обращаем внимание, что все документы, предоставляемые по указанным основаниям, должны подтверждать непрерывность обстоятельств, которые мешали вкладчику обратиться за возмещением в течение всего срока выплат (1 год с даты лишения банка лицензии)", – отметили в организации.

Вкладчики могут написать письменное заявление и принести его напрямую в КФГД. Форму заявления можно скачать по ссылке. Пакет документов необходимо передать лично в фонд по одному из адресов:

г. Алматы, A05B0Y8, ул. Айтеке би, 67. г. Астана, Z01А5АF2, ул. М. Габдуллина, 18.

Документы можно направить по почте на адреса фонда в Алматы и Астане. При этом заявление должно содержать нотариально заверенную подпись вкладчика. Также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность.

КФГД рассматривает поступившие заявления и сопровождающие документы в течение пяти рабочих дней.

"По итогам рассмотрения средства либо зачисляются на указанный в заявлении банковский счет вкладчика, либо выносится решение об отказе в выплате. В ситуации, когда вкладчик получает отказ, фонд в письменном уведомлении представляет заявителю полную информацию о причине отказа с рекомендациями по устранению выявленных несоответствий", – резюмировали в КФГД.

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