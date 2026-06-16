Как гарантированно защитить депозиты в Казахстане

Сегодня, 16 июня 2026 года, в пресс-службе АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" (КФГД) рассказали о рисках, связанных с размещением вкладов, и напомнили, как гарантированно защитить сбережения, в том числе крупные, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, за 26 лет работы системы гарантирования депозитов 11 банков были лишены лицензий. КФГД выплатил возмещение вкладчикам – это более 420 тыс. человек.

"В данный момент 99,8% счетов физических лиц в казахстанских банках полностью защищены гарантией по депозитам. 0,2% приходится на крупные счета свыше максимальной суммы гарантии КФГД", – следует из распространенного во вторник релиза.

Как гарантируются разные виды вкладов?

Отмечается, что КФГД защищает все депозиты физических лиц в казахстанских банках, но выплачивает не более максимальной гарантируемой суммы. Она зависит от вида и валюты депозита:

20 млн тенге – по сберегательным вкладам в тенге (депозиты без досрочного снятия);

– по сберегательным вкладам в тенге (депозиты без досрочного снятия); 10 млн тенге – по другим вкладам в тенге, а также по текущим счетам и платежным картам в тенге;

– по другим вкладам в тенге, а также по текущим счетам и платежным картам в тенге; 5 млн тенге – по любым вкладам, картам и счетам в долларах, евро или другой иностранной валюте.

"Если вклад – в пределах максимальной суммы гарантии, законодательная защита будет полной. Риск вкладчика возникает, когда размер депозита превышает установленные законом лимиты". Пресс-служба КФГД

Например , по срочному вкладу на 2 млн тенге вкладчик получит от КФГД возмещение на полную сумму, включая начисленные проценты, если банк лишен лицензии. При срочном депозите на 12 млн тенге КФГД принимает обязательства перед вкладчиком только на 10 млн тенге.

Если депозитов несколько – особые правила расчета гарантии

Как пояснили в КФГД, если депозитов в одном банке – несколько, расчет гарантии отличается:

Максимальная сумма гарантии КФГД для одного вкладчика в каждом банке составляет 20 млн тенге . Обязательное условие для максимальной гарантии – это наличие сберегательного вклада в тенге. Этот вклад (или несколько в совокупности) гарантируется на 20 млн тенге , а остальные вклады – в пределах своих лимитов: 10 млн тенге – тенговые, 5 млн тенге – валютные. Общая выплата – максимум 20 млн тенге .

. Обязательное условие для максимальной гарантии – это наличие сберегательного вклада в тенге. Этот вклад (или несколько в совокупности) гарантируется на , а остальные вклады – в пределах своих лимитов: – тенговые, – валютные. Общая выплата – . Если сберегательного вклада нет, но есть срочный, несрочный или другой вклад в тенге и сбережения в иностранной валюте также размещены в этом же банке, фонд гарантирует до 10 млн тенговую часть, до 5 – валютную. Общая выплата – максимум 15 млн тенге .

тенговую часть, – валютную. Общая выплата – . Все вклады в тенге, кроме сберегательных, в сумме гарантируются максимально на 10 млн тенге. Все валютные депозиты в сумме – на 5 млн тенге.

"Из примеров четко видно, что законодательством не предусматривается простое суммирование разных гарантируемых сумм до, например, 35 млн тенге. Гарантия КФГД по всем депозитам одного вкладчика в одном банке может составить максимум 20 млн тенге", – пояснили в пресс-службе АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов".

Ранее сообщалось, что казахстанцы стали больше доверять банкам – вклады выросли на четыре триллиона тенге за год. Подробнее об этом – здесь.