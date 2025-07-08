Объемы карточных операций в Казахстане продолжают рост – статистика Нацбанка

Количество операций и суммарные объемы транзакций с платежными картами стабильно увеличиваются. Как изменились показатели с начала года – в материале Zakon.kz.

В мае 2025 года объемы транзакций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составили 18,1 трлн тенге, количество выросло до 1,3 млрд транзакций. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество безналичных транзакций выросло на 11,9% до 1,2 млрд операций, объем на 18,7%, достигнув 15,7 трлн тенге.

Для сравнения в январе 2025 года, объемы транзакций составлял 14,9 трлн тенге, количество – 1 012,7 млн транзакций.

Таким образом, рост с начала года составил 21,5% и 28,4% соответственно. С января по май 2025 года безналичные транзакции увеличились на 21,7% по объему, и на 20,6% по количеству транзакций.

Отдельно стоит отметить, что в мае было проведено 20,8 млн операций по снятию наличных денег на сумму 2,3 трлн тенге. При этом наблюдалось, снижение количества операций по снятию наличных денег в сравнении с маем 2024 года на 0,7%. Однако по сравнению с январем года сумма снятий выросла на 21,5% (с 1,9 трлн тенге).

Фото: Zakon.kz

Абсолютным лидером по сумме безналичных операций за январь–май остается Алматы. На один город приходится более половины объема (более 36 трлн тенге). На втором месте Астана, где сумма почти в 6 раз меньше (6,4 трлн тенге за тот же период). Далее следует Шымкент (4,3 трлн), Карагандинская, Алматинская и Туркестанская области (по 2,2 трлн). Треть операций по выдаче наличных также приходится на Алматы (3,4 трлн тенге), в Астане объем также в несколько раз меньше (более 1 трлн тенге). Меньше всего наличные снимали в области Улытау (112 млрд тенге), и Алматинской области (204,8 млрд тенге).

Способы операций

Основная доля безналичных операций в Казахстане совершена посредством интернета или мобильного банкинга (90,3% от общего объема безналичных платежей и переводов денег). Через POS–терминалы прошло – 18,8% и 9,4% от общего количества и объема безналичных платежей и переводов денег. К слову, доля POS–терминалов в мае стала самой низкой с начала года. В первом квартале она превышала 20% по количеству, и 10% по объему.

Всего на 1 июня 2025 года в обращении находилось 81,2 млн платежных карточек. Из них основную часть или 80,6% составляли дебетные карточки, доля кредитных карточек – 15,7%. Оставшаяся часть это дебетные карты с кредитным лимитом и предоплаченные карточки приходится.

Ранее, Zakon.kz сообщал, когда вступят в силу новые поправки, связанные с мониторингом мобильных переводов.