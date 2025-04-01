Нацбанк планирует увеличить продажи валюты из Нацфонда в апреле

Национальный банк Казахстана опубликовал информационное сообщение по валютному рынку. Подробности – в материале Zakon.kz.

По итогам марта курс тенге ослаб на 1%, до 504,27 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 237 до 243 млн долларов. Общий объем торгов составил 4,1 млрд долларов, говорится в сообщении Нацбанка, опубликованном 1 апреля 2025 года.

Продажи валюты из Национального фонда за март составили 748 млн долларов, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет, а также финансирование инфраструктурного проекта по строительству магистрального газопровода Талдыкорган – Ушарал. Доля продаж из Национального фонда составила 18% от общего объема торгов, или порядка 44 млн долларов в день.

"По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет, в апреле Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 950 до 1 050 млн долларов США". Национальный банк

Отметим, что в прошлом месяце ожидалась продажа валюты из Национального фонда в размере от 700 до 800 млн долларов. В феврале планировалось продать от 550 до 650 млн долларов США.

В сообщении также отмечается, что рамках операций зеркалирования в марте было стерилизовано 249 млрд тенге, в результате общий объем стерилизации за первый квартал составил 742 млрд тенге. В течение второго квартала в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте порядка 640 млрд тенге, в том числе в течение апреля – около 213 млрд тенге.

При проведении операций со средствами Национального фонда, а также при реализации механизма зеркалирования Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты.

При этом валютные интервенции в марте Национальным банком не проводились.

"Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил порядка 376 млн долларов США. Компании квазигосударственного сектора продолжают самостоятельно осуществлять продажу на валютном рынке через банки второго уровня". Национальный банк

Подчеркивается, что в целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 40% Национальный банк в марте осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 250 млн долларов США, или порядка 6% от общего объема рынка. По данным регулятора, объем приобретения валюты в апреле не превысит 250 млн долларов США.

В рамках принципа транспарентности Национальный банк продолжит раскрывать полную информацию о проводимых операциях на валютном рынке. Ранее мы сообщали, что банкам, кредитующим бизнес, могут сохранить ставку КПН.