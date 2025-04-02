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Финансы

Доллар еще немного подешевел на торгах 2 апреля

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На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 2 апреля 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 503,05 тенге, понизившись на 0,16 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,95 тенге (+0,02).

Курс юаня по итогам утренних торгов понизился до 69,11 тенге (-0,12).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 501,3-503,9 тенге, евро – по 542,5-546,5 тенге, рубли – по 5,79-5,93 тенге.

Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно на торгах 2 апреля.

Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) стоимость барреля сырой нефти марки Brent, подешевев на 0,01 доллара, составила 74,48 доллара.

Цена барреля марки Light на Нью-Йоркской бирже NYMEX (New York Mercantile Exchange) подорожала на 0,03 доллара и составила 71,23 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 503,15 тенге, евро – 543,3 тенге, рубля – 5,93 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 2 апреля, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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