Доллар еще немного подешевел на торгах 2 апреля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 503,05 тенге, понизившись на 0,16 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,95 тенге (+0,02).
Курс юаня по итогам утренних торгов понизился до 69,11 тенге (-0,12).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 501,3-503,9 тенге, евро – по 542,5-546,5 тенге, рубли – по 5,79-5,93 тенге.
Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно на торгах 2 апреля.
Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) стоимость барреля сырой нефти марки Brent, подешевев на 0,01 доллара, составила 74,48 доллара.
Цена барреля марки Light на Нью-Йоркской бирже NYMEX (New York Mercantile Exchange) подорожала на 0,03 доллара и составила 71,23 доллара.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 503,15 тенге, евро – 543,3 тенге, рубля – 5,93 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 2 апреля, можно здесь.