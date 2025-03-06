Доллар еще немного подешевел на торгах 6 марта
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 495,95 тенге, снизившись на 0,71 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня понизился до 68,42 тенге (-0,07).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 497,9-500,7 тенге, евро – по 532,5-538,5 тенге, рубли – по 5,47-5,61 тенге.
Мировые цены на нефть продолжают снижаться на торгах 6 марта.
Так, стоимость майских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,13%, до 69,21 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель подешевели на 0,05%, до 66,28 долларов за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 496,71 тенге, евро – 531,33 тенге, рубля – 5,55 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине 6 марта, можно здесь.