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Финансы

Доллар еще немного подешевел на торгах 6 марта

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На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 6 марта 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 495,95 тенге, снизившись на 0,71 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился до 68,42 тенге (-0,07).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 497,9-500,7 тенге, евро – по 532,5-538,5 тенге, рубли – по 5,47-5,61 тенге.

Мировые цены на нефть продолжают снижаться на торгах 6 марта.

Так, стоимость майских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,13%, до 69,21 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель подешевели на 0,05%, до 66,28 долларов за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 496,71 тенге, евро – 531,33 тенге, рубля – 5,55 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине 6 марта, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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