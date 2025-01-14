Апостилирование документов вузов: внесены изменения

Приказом министра науки и высшего образования от 6 января 2025 года внесены изменения в Правила оказания государственной услуги "Апостилирование официальных документов, исходящих из организаций высшего или послевузовского образования", сообщает Zakon.kz.

Оператором предоставления госуслуги является Национальный центр развития высшего образования Министерства науки и высшего образования РК.

Теперь при приеме документов через госкорпорацию заявителю выдается электронная расписка о приеме документов, в которой указывается:

перечень принятых документов;

ФИО работника, принявшего заявление;

дата и время подачи заявления;

дата выдачи готовых документов.

По обращению заявителя расписка выдается в бумажном формате.

При обращении за услугой предоставляются следующие документы:

заявление по форме;

документ, удостоверяющий личность или в форме электронного документа посредством сервиса цифровых документов;

документ, представленный для апостилирования (оригинал);

квитанция об оплате (оригинал).

При получении госуслуги через портал (удаленно):

подписанный ЭЦП запрос в форме электронного документа;

электронная копия документа, представленного для проставления апостиля.

При оказании государственной услуги через портал заявитель представляет согласие на использование сведений, содержащихся в информационных системах, составляющих по закону тайну, если иное не предусмотрено законами РК.

Приказ вводится в действие с 24 января 2025 года.