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Право

Апостилирование документов вузов: внесены изменения

Апостилирование документов вузов: внесены изменени, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 12:56 Фото: pixabay
Приказом министра науки и высшего образования от 6 января 2025 года внесены изменения в Правила оказания государственной услуги "Апостилирование официальных документов, исходящих из организаций высшего или послевузовского образования", сообщает Zakon.kz.

Оператором предоставления госуслуги является Национальный центр развития высшего образования Министерства науки и высшего образования РК.

Теперь при приеме документов через госкорпорацию заявителю выдается электронная расписка о приеме документов, в которой указывается:

  • перечень принятых документов;
  • ФИО работника, принявшего заявление;
  • дата и время подачи заявления;
  • дата выдачи готовых документов.

По обращению заявителя расписка выдается в бумажном формате.

При обращении за услугой предоставляются следующие документы:

  • заявление по форме;
  • документ, удостоверяющий личность или в форме электронного документа посредством сервиса цифровых документов;
  • документ, представленный для апостилирования (оригинал);
  • квитанция об оплате (оригинал).

При получении госуслуги через портал (удаленно):

  • подписанный ЭЦП запрос в форме электронного документа;
  • электронная копия документа, представленного для проставления апостиля.

При оказании государственной услуги через портал заявитель представляет согласие на использование сведений, содержащихся в информационных системах, составляющих по закону тайну, если иное не предусмотрено законами РК.

Приказ вводится в действие с 24 января 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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