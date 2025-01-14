Апостилирование документов вузов: внесены изменения
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Приказом министра науки и высшего образования от 6 января 2025 года внесены изменения в Правила оказания государственной услуги "Апостилирование официальных документов, исходящих из организаций высшего или послевузовского образования", сообщает Zakon.kz.
Оператором предоставления госуслуги является Национальный центр развития высшего образования Министерства науки и высшего образования РК.
Теперь при приеме документов через госкорпорацию заявителю выдается электронная расписка о приеме документов, в которой указывается:
- перечень принятых документов;
- ФИО работника, принявшего заявление;
- дата и время подачи заявления;
- дата выдачи готовых документов.
По обращению заявителя расписка выдается в бумажном формате.
При обращении за услугой предоставляются следующие документы:
- заявление по форме;
- документ, удостоверяющий личность или в форме электронного документа посредством сервиса цифровых документов;
- документ, представленный для апостилирования (оригинал);
- квитанция об оплате (оригинал).
При получении госуслуги через портал (удаленно):
- подписанный ЭЦП запрос в форме электронного документа;
- электронная копия документа, представленного для проставления апостиля.
При оказании государственной услуги через портал заявитель представляет согласие на использование сведений, содержащихся в информационных системах, составляющих по закону тайну, если иное не предусмотрено законами РК.
Приказ вводится в действие с 24 января 2025 года.
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