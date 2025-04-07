Биткоин рухнул на 6000 долларов за одни сутки на фоне торговых войн Трампа
Тарифы Трампа обвалили рынки
Это падение стало продолжением негативной динамики прошлой недели и приблизило биткоин к месячному минимуму.
Как отмечает аналитик Амбар Варрик, введение Дональдом Трампом высоких торговых тарифов спровоцировало опасения начала глобальной торговой войны, что негативно сказалось на мировых рынках.
"Аппетит к риску был уничтожен введением президентом США Дональдом Трампом высоких торговых тарифов, что спровоцировало глобальную торговую войну".Амбар Варрик
Отметим, что с прошлой среды фондовые рынки потеряли около 4 трлн долларов, и криптовалютный рынок последовал их примеру. Общая капитализация крипторынка сократилась примерно на 500 млрд долларов за последнюю неделю.
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Бегство от рисков
На фоне нестабильности инвесторы начали избавляться от рисковых активов, таких как криптовалюты, предпочитая более надежные инструменты, включая японскую иену, отмечает финансист Арсен Темирбаев.
"У Японии – стабильная экономика с низким уровнем инфляции и сильной финансовой системой, что делает иену привлекательной для инвесторов в неспокойные времена. А золото во все века спасало капиталы".Арсен Темирбаев
Дополнительным фактором давления на биткоин, по мнению аналитика, стал перевод крупной суммы в размере почти 160 млн долларов на криптовалютную биржу Kraken. Подобные действия крупных держателей могут свидетельствовать о намерении продать активы, что усиливает нервозность на рынке.
Аналитики видят долгосрочные перспективы для биткоина
Несмотря на краткосрочное падение, некоторые аналитики считают, что торговая политика Дональда Трампа в долгосрочной перспективе может способствовать более широкому принятию биткоина.
Так, аналитик Джефф Парк полагает, что торговая война приведет к глобальным макроэкономическим потрясениям и финансовым кризисам, что в конечном итоге сделает биткоин более привлекательным в качестве средства сохранения стоимости.
"Экономическая нестабильность вынудит правительства прибегнуть к инфляционной фискальной и монетарной политике, что обесценит фиатные валюты и подтолкнет инвесторов к альтернативным активам, таким как биткоин".Джефф Парк
Поясним: фиатные валюты – национальные валюты, выпускаемые и контролируемые центральными банками многих государств. Их стоимость не обеспечена физическими активами, такими как золото или серебро, а основана на доверии к эмитенту, то есть – к государству.
Экономист выдвигает предположение, что президент США может намеренно создавать давление на рынки капитала, чтобы вынудить ФРС снизить процентные ставки и уменьшить расходы на обслуживание государственного долга. По его мнению, хотя текущая политика может вызвать краткосрочные трудности, более низкие процентные ставки в долгосрочной перспективе могут стимулировать заимствования и способствовать росту цен на рисковые активы.
Что еще последовало за биткоином?
Падение биткоина повлекло за собой снижение и других криптовалют. Эфириум (Ether), вторая по величине криптовалюта, упала почти на 13%, до 1577,30 доллара, достигнув самого низкого уровня с октября 2023 года. XRP подешевел на 11,4%, до 1,9033 доллара. Solana, Cardano и Polygon также потеряли более 10% своей стоимости.
Среди мем-токенов Dogecoin упал почти на 13%, а цена токена $TRUMP обвалилась на 15%, достигнув исторического минимума в 7,87 доллара.
Говоря о том, покупать ли сегодня криптовалюту или нет, Арсен Темирбаев советует быть осторожным.
"Рынок криптовалют известен своей высокой волатильностью, и текущая экономическая ситуация с торговыми тарифами и глобальной нестабильностью может привести к дальнейшим колебаниям в сторону понижения".Арсен Темирбаев
Ранее мы сообщили, что прежде биткоина обвалились нефтяные цены. Стоимость марки Brent опустилась до минимума 2021 года.