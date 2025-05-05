Казахстан готовится к удару по экономике и ослаблению тенге: цены на нефть рухнули

В понедельник, 5 мая 2025 года, цены на нефть продемонстрировали стремительное падение, опустившись более чем на 3% и вновь преодолев отметку в 60 долларов за баррель, сообщает Zakon.kz.

Фьючерсы на эталонную марку Brent подешевели до 59,3 доллара за баррель на 11:00 ( по времени Астаны), а американская WTI – до 56,19 доллара, достигнув минимальных значений с 9 апреля. Кратковременное восстановление котировок не изменило общую нисходящую тенденцию.

Обвал котировок на фоне решений ОПЕК+

Основной причиной падения стало субботнее заявление ОПЕК+ об ускоренном наращивании добычи нефти. В июне альянс планирует увеличить объемы добычи на 411 тысяч баррелей в сутки. С учетом аналогичных решений, принятых на апрель и май, общее увеличение квоты составит 966 тысяч баррелей в сутки. Это повышение втрое превышает изначально заложенное в план наращивание, что стало неожиданностью для рынка.

Нефтяные трейдеры ожидают, что такие действия приведут к смещению баланса спроса и предложения в сторону избытка предложения, что закономерно давит на цены. Так, аналитики Barclays (один из крупнейших в Великобритании и мире финансовых конгломератов с широким представительством в Европе, США и Азии) уже понизили свой среднегодовой прогноз по цене Brent на текущий год до 66 долларов за баррель, а на 2026 год – до 60 долларов.

Фото: zakon.kz

Стратегия ОПЕК+: "дисциплинирование" партнеров?

Решение ОПЕК+ об ускоренном увеличении добычи вызывает вопросы о его мотивах. По данным Bloomberg, одной из причин может быть желание Саудовской Аравии "дисциплинировать" партнеров, в том числе Казахстан и Ирак, которых Эр-Рияд мог счесть "перепроизводящими" сверх своих квот. Создание финансовой напряженности через падение цен может стать рычагом давления.

Кроме того, агентство указывает на возможную связь с геополитическими факторами, такими как укрепление связей Саудовской Аравии с США и позиция американской администрации относительно цен на топливо и переговоров с Ираном.

Стоит отметить, что снижение цен на нефть началось еще 2 апреля после введения США торговых пошлин, что вызвало ответные меры Китая и способствовало общей глобальной стагнации.

"Наш взгляд на мировую экономику стал более пессимистичным, мы прогнозируем заметное замедление роста и рецессии в США и Еврозоне, что также негативно скажется на спросе на нефть". Barclays

Позиция Казахстана и меры правительства

Казахстан, будучи одним из 11 государств, входящих в альянс ОПЕК+, участвует в принятии решений картеля. На онлайн-встрече восьми стран ОПЕК+ 3 мая 2025 года был подтвержден курс на стабильность рынка и планы постепенного увеличения добычи, включая возвращение на рынок 2,2 млн баррелей в сутки, начиная с 1 апреля 2025 года. Решение увеличить добычу в июне на 411 тыс. баррелей в сутки стало частью этого процесса.

Экономист Руслан Султанов отмечает, что ОПЕК+ осторожно ослабляет ограничения, сохраняя возможность быстрого "отката".

"Казахстан, расширяя экспортные возможности, может поддержать доходы бюджета, но столкнется с усилением конкуренции. Дальнейшая ситуация будет зависеть от цен, спроса и геополитики". Руслан Султанов

В ответ на падение цен на нефть, которое является основным источником доходов для бюджета Казахстана, правительство страны активно готовится к возможному ухудшению ситуации. Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 9 апреля 2025 года сообщил, что разрабатываются пессимистические сценарии развития экономики при цене на нефть в 55 и даже 50 долларов за баррель.

"Мы близки к пессимистическому сценарию при цене 60 долларов за баррель. Мы четко знаем, какие расходы бюджета мы сократим, какие не будем сокращать в любом случае". Серик Жумангарин

Прямая реакция тенге

Прямым отражением влияния падающих цен на нефть на экономику Казахстана является реакция национальной валюты. Финансист Андрей Чеботарев отмечает, что курс тенге уже начал реагировать на ситуацию.

"Тенге немного слабеет на открытии торгов – 519,4 за один доллар прямо сейчас". Андрей Чеботарев

В условиях кризиса правительство намерено сосредоточиться на строительстве инфраструктуры и обеспечении занятости. Важную роль в смягчении последствий должен сыграть Национальный фонд, созданный именно для таких "кризисных времен". Министр Жумангарин признал критику по поводу нецелевого использования фонда в прошлом и связал принятие нового Налогового кодекса с намерением стабилизировать госфинансы и уменьшить изъятия из Нацфонда, особенно целевых трансфертов.

Ранее мы сообщили, что на фоне обострения торговых противостояний и нестабильности на американских и европейских площадках Казахстан демонстрирует неожиданную устойчивость. Сможет ли правительство страны достойно выйти из сегодняшней сложной ситуации – покажет время.