Остановится ли падение тенге на этой неделе – мнение эксперта

Курс тенге продолжает стремительное падение вслед за нефтяными ценами. Стоимость марки Brent на торгах к утру понедельника, 7 апреля, опустились до 63,86 доллара. Такой дешевой нефть была более 3,5 года назад – 23 августа 2021 года, сообщает Zakon.kz.

Настоящий шок

Обвал нефтяных котировок стал настоящим шоком для стран-экспортеров, включая Казахстан, чья экономика существенно зависит от мировых цен на энергоносители.

Падение стало следствием глобального экономического конфликта: на прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении новых импортных пошлин на товары из 183 стран. Эти меры стали катализатором нового витка торговой войны, в которую немедленно включился Китай, объявив о 34-процентных ответных пошлинах на всю продукцию из США. Ситуация быстро эскалировалась, вызвав панические настроения на сырьевых рынках.

Дополнительным ударом стало заявление ОПЕК+ о повышении квот на добычу нефти в мае – до 411 тысяч баррелей в сутки. Казахстан, в свою очередь, вновь подтвердил приверженность условиям соглашения, однако подобные решения на фоне снижающегося спроса лишь усилили давление на цены.

Фото: investing





История повторяется?

Последний раз столь стремительное падение нефтяных котировок происходило в 2020 году на фоне пандемии COVID-19. Тогда курс тенге обрушился почти на 20%, в экономике началась рецессия, были пересмотрены десятки инвестиционных программ. Текущая ситуация все больше напоминает тот период, но с дополнительным геополитическим фактором нестабильности.

Старший аналитик инвестиционной компании Ергазы Таубаев назвал происходящее "идеальным штормом", подчеркивая негативное влияние на экономику РК.

"Упадут цены на казахстанские сорта нефти – сократятся налоговые поступления. Даже 2-3-процентное снижение спроса может серьезно ударить по стабильности бюджета". Ергазы Таубаев

Последствия для тенге

Реакция валютного рынка уже ощутима: доллар на 7 апреля достиг 504,34 тенге, а курс евро вырос до 556,34. Это не просто цифры – это реальное удорожание импорта, включая продукты питания, технику и лекарства. Аналитики предупреждают: в ближайшие месяцы инфляция может превысить 10%, а реальные доходы населения сократятся.

Где же находится "нефтяное" дно?

По мнению экономистов, при дальнейшем падении нефтяных котировок рейтинговые агентства могут пересмотреть суверенные рейтинги Казахстана. Это создаст дополнительное давление на долговой рынок и увеличит стоимость заимствований. Однако и у цен на нефть есть тоже свое "нефтяное" дно, говорит эксперт.

"Вряд ли средневзвешенная годовая цена на нефть уйдет ниже 60 долларов за баррель. Ведь для многих крупных компаний, в первую очередь американских, это будет означать отрицательную рентабельность". Ергазы Таубаев

По прогнозу аналитика, предел сопротивления цен на нефть еще не пробит и возможен откат на прежние позиции, поскольку ожидается целая серия двусторонних переговоров администрации США с разными странами по поводу смягчения тарифной политики.

Слова трейдера подтверждают аналитические выкладки Goldman Sachs, который, хотя и снизил на прошлой неделе свой средний прогноз цены на Brent на 2025 год на 5,5%, все равно оставил их в диапазоне 69-70 долларов за баррель, в то время как цены на WTI, как ожидается, будут в среднем составлять 66 долларов за баррель. Такие цены приемлемы для бюджета Казахстана, что означает стабилизацию курса тенге.

Ранее мы сообщили, что крупнейший финансовый конгломерат из США – Citigroup Inc – обнародовал прогноз, согласно которому экономика Казахстана, несмотря на внешнюю турбулентность, в 2025 году все равно продемонстрирует ускоренный рост, достигнув 5,1% по сравнению с 4,5% в 2024 году. При этом инфляция, как ожидают эксперты, останется на повышенном уровне, составив 11,8% в 2025 году, с последующим снижением до 10,4% в 2026 году.