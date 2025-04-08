#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
518.31
567.96
6.03
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
518.31
567.96
6.03
Финансы

В Казахстане установлены новые требования по уплате платежей в бюджет

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 14:06 Фото: freepik
В Казахстане с 13 января 2025 года внедрен международный стандарт формата платежных сообщений ISO 20022. Переход охватывает платежные системы страны, информационные системы банков второго уровня и других участников платежного рынка, сообщает Zakon.kz.

В Комитете госдодохов МФ РК отметили, что в связи с этим внесены изменения в Правила осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории РК, а также утверждена новая форма платежного поручения на уплату бюджетных платежей.

Ключевое изменение – новая графа "Фактический плательщик".

Для корректного зачисления налогов и платежей в бюджет установлен порядок ее заполнения:

  • Юридические лица, осуществляющие платежи за филиалы и структурные подразделения, должны указывать наименование и БИН соответствующего подразделения.
  • Судебные исполнители, перечисляющие средства по обязательствам должников, должны указывать Ф.И.О и ИИН должника.

В КГД подчеркнули, что неверное указание данных в графе "Фактический плательщик" может привести к неправильному зачислению средств и образованию задолженности.

В связи с чем рекомендовано:

  • строго соблюдать требования Национального банка при заполнении платежных поручений;
  • при возникновении вопросов обращаться в обслуживающие банки второго уровня.

Комитет призывает налогоплательщиков быть внимательными и ответственными при оформлении платежных документов.

Ранее мы рассказали, какие налоги и в какие сроки нужно уплатить в апреле 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Halyk Bank подписал соглашение с ФРП "Даму"
Финансы
14:37, Сегодня
Halyk Bank подписал соглашение с ФРП "Даму"
Срок уплаты ряда налогов истекает 10 апреля
Финансы
14:19, Сегодня
Срок уплаты ряда налогов истекает 10 апреля
В Казахстане резко возросло количество случаев интернет-мошенничества
Финансы
13:13, Сегодня
В Казахстане резко возросло количество случаев интернет-мошенничества
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: