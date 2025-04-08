В Казахстане установлены новые требования по уплате платежей в бюджет
В Комитете госдодохов МФ РК отметили, что в связи с этим внесены изменения в Правила осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории РК, а также утверждена новая форма платежного поручения на уплату бюджетных платежей.
Ключевое изменение – новая графа "Фактический плательщик".
Для корректного зачисления налогов и платежей в бюджет установлен порядок ее заполнения:
- Юридические лица, осуществляющие платежи за филиалы и структурные подразделения, должны указывать наименование и БИН соответствующего подразделения.
- Судебные исполнители, перечисляющие средства по обязательствам должников, должны указывать Ф.И.О и ИИН должника.
В КГД подчеркнули, что неверное указание данных в графе "Фактический плательщик" может привести к неправильному зачислению средств и образованию задолженности.
В связи с чем рекомендовано:
- строго соблюдать требования Национального банка при заполнении платежных поручений;
- при возникновении вопросов обращаться в обслуживающие банки второго уровня.
Комитет призывает налогоплательщиков быть внимательными и ответственными при оформлении платежных документов.
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