В Казахстане установлены новые требования по уплате платежей в бюджет

В Казахстане с 13 января 2025 года внедрен международный стандарт формата платежных сообщений ISO 20022. Переход охватывает платежные системы страны, информационные системы банков второго уровня и других участников платежного рынка, сообщает Zakon.kz.

В Комитете госдодохов МФ РК отметили, что в связи с этим внесены изменения в Правила осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории РК, а также утверждена новая форма платежного поручения на уплату бюджетных платежей.

Ключевое изменение – новая графа "Фактический плательщик".

Для корректного зачисления налогов и платежей в бюджет установлен порядок ее заполнения:

Юридические лица, осуществляющие платежи за филиалы и структурные подразделения, должны указывать наименование и БИН соответствующего подразделения.

Судебные исполнители, перечисляющие средства по обязательствам должников, должны указывать Ф.И.О и ИИН должника.

В КГД подчеркнули, что неверное указание данных в графе "Фактический плательщик" может привести к неправильному зачислению средств и образованию задолженности.

В связи с чем рекомендовано:

строго соблюдать требования Национального банка при заполнении платежных поручений;

при возникновении вопросов обращаться в обслуживающие банки второго уровня.

Комитет призывает налогоплательщиков быть внимательными и ответственными при оформлении платежных документов.

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