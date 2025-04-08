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Финансы

Доллар взлетел: Нацбанк сделал заявление по курсу тенге

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 15:15 Фото: pixabay
В Национальном банке Казахстана (НБК) сегодня, 8 апреля 2025 года, предоставили информацию по валютному рынку, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 7 апреля, курс доллара взлетел на торгах, составив 518,31 тенге (+12,8 тенге).

"Отыгрывая возросшую волатильность на мировых рынках и негативную динамику основного экспортного товара, биржевой курс тенге на торгах KASE 7 апреля составил 519,12 тенге за доллар, ослабев на 2,7% по сравнению с предыдущим торговым днем (ослабление за неделю составляет 2,9%). Давление на национальную валюту оказывает внешний фон, в том числе в виде усиления спроса на иностранную валюту со стороны нерезидентов ввиду ухудшения глобального риск-сентимента", – заявили в пресс-службе НБК во вторник.

По данным монетарного регулятора, рост спроса отразился и на увеличении объемов торгов: по итогам 7 апреля объем операций на KASE составил 456,4 млн долларов, что почти вдвое превышает среднедневной объем с начала года.

"Поддержку национальной валюте продолжают оказывать продажи иностранной валюты Национального банка в рамках осуществления трансфертов в бюджет и для целей монетарной нейтральности в отношении покупок аффинированного золота, осуществляемые в ранее заявленных объемах".Пресс-служба НБК

В Нацбанке отметили, что повышенная волатильность на глобальных финансовых рынках вызвана рядом решений Администрации президента США.

"Усиление торговой напряженности и протекционистская риторика усилили опасения участников рынка относительно возможного наступления глобальной рецессии. Реакция рынков проявляется в резком снижении аппетита к риску и падении стоимости рискованных активов. Ключевые фондовые индексы США демонстрируют отрицательную динамику. Также значительно дешевеет нефть".Пресс-служба НБК

Цены на "черное золото" по состоянию на 7 апреля снизились на 14,1% за неделю (с 31 марта по 7 апреля 2025 года) до уровня ниже 65 долларов за баррель – впервые за последние четыре года.

"Дополнительное давление на нефтяные котировки оказали решение ОПЕК+ об ускорении снятия ранее принятых ограничений на добычу нефти, а также заявления Саудовской Аравии о снижении цен на все сорта нефти для азиатских покупателей на 2,3 доллара за баррель – максимальное снижение с октября 2022 года".Пресс-служба НБК

На фоне падения нефтяных котировок и роста глобальной неопределенности, как пояснили в Нацбанке, валюты развивающихся рынков (ЕМ) и сырьевых экономик демонстрируют ослабление. Так, индекс валют стран ЕМ ослаб за неделю на 1,8% (с 31 марта по 7 апреля 2025 года). Южноафриканский ранд подешевел на 7,3%, российский рубль – на 3,8%, бразильский реал – на 3,5%, индонезийская рупия – на 1,5%, мексиканское песо – на 1,1%.

"Национальный банк не проводит интервенции на валютном рынке. Национальный банк внимательно отслеживает ситуацию на валютном рынке и в случае необходимости готов принять необходимые меры для недопущения дестабилизирующих скачков обменного курса".Пресс-служба НБК

Ранее мы писали о том, до какой отметки упадет валюта Казахстана. Подробнее об этом – по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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