Тенге уходит вниз: до какой отметки упадет валюта Казахстана

Тенге переживает период значительной турбулентности, продемонстрировав самое сильное однодневное ослабление к доллару США за три с лишним года, сообщает Zakon.kz.

Официальный курс на 8 апреля 2025 года установлен Нацбанком РК на уровне 518,31 тенге за доллар, что на 2,8% ниже показателя предыдущего дня. Подобная резкая девальвация последний раз наблюдалась в марте 2022 года, сразу после начала геополитического конфликта в Украине. Помимо доллара, национальная валюта Казахстана также ослабла по отношению к евро и российскому рублю, достигнув исторического минимума к европейской валюте на уровне 567,96 тенге.

Нефтяной фактор – ключевой удар по тенге

Аналитики указывают на несколько ключевых факторов, оказывающих давление на казахстанскую валюту. Одним из наиболее весомых факторов, влияющих на курс тенге, является снижение мировых цен на нефть. Учитывая значительную зависимость экономики Казахстана от экспорта углеводородов, падение цен на нефть напрямую сказывается на притоке валютной выручки в страну, что, в свою очередь, оказывает давление на национальную валюту, отмечают эксперты Первого кредитного бюро.

"Следует полагать, что на текущем ослаблении нацвалюты в значительной мере отражается паническая реакция рынка на введение США импортных пошлин на товары из других стран – в их число попал и Казахстан. Еще одним фактором, способствующим негативной динамике, может являться снижение цен на нефть марки Brent ниже 64 долларов за баррель впервые с апреля 2021 года". Первое кредитное бюро

Перспективы восстановления цен на нефть пока выглядят туманно. Решение стран ОПЕК+ об увеличении добычи, а также политика США, направленная на стимулирование внутренней нефтедобычи, создают дополнительное давление на котировки черного золота, – отмечают аналитики, в частности, финансист Арсен Темирбаев.

"Курс тенге практически всегда полностью коррелировал с ценами на нефть Brent, и нынешняя ситуация является закономерным отражением этой зависимости". Арсен Темирбаев

Влияние тарифной политики США и бегство от риска

Еще одним фактором, спровоцировавшим ослабление тенге, стало введение США импортных пошлин на товары из ряда стран, включая Казахстан. Мало того, что казахстанский экспорт напрямую попал под действие этих мер, еще и реакция мировых рынков оказалась крайне болезненной. Падение фондовых индексов и усиление оттока капитала в более безопасные активы затронули и Казахстан, увеличив спрос на доллар и, соответственно, ослабив тенге.

Хотя некоторые эксперты считают этот фактор второстепенным по сравнению с нефтяным, его влияние на краткосрочную динамику курса отрицать нельзя.

Прогнозы экспертов: инфляция растет, курс остается под давлением

Данные макроэкономического опроса, проведенного Нацбанком Казахстана среди экспертного сообщества, также не добавляют оптимизма относительно будущего курса тенге. Прогнозы по инфляции на ближайшие годы были ухудшены, а ожидания по базовой ставке остаются на высоком уровне. Хотя прогнозы по ценам на нефть на 2025-2027 годы остаются относительно стабильными (около 72-75 долларов за баррель), снижение прогнозов роста ВВП на 2025 и 2027 годы может свидетельствовать о потенциальных проблемах в экономике, что также не способствует укреплению национальной валюты.

Примечательно, что, по данным аналитиков международного портала gov.capital, правительство РК будет вынуждено снижать курс тенге, чтобы избежать бюджетного дисбаланса.

"Краткосрочный прогноз на период до конца апреля 2025 года предполагает дальнейшее ослабление тенге до диапазона 542-543 тенге за доллар". Gov.capital

Рубль как дополнительный фактор влияния

На курс тенге значительное влияние стал оказывает и российский рубль, что отражает тесные экономические связи между Казахстаном и Россией. Однако на данный момент, как отмечает эксперт по фондовому рынку Александр Шепелев, резкое падение цен на нефть еще не в полной мере отразилось на российской валюте. Ожидается, что это произойдет позднее, ближе к лету.

"Пока рубль опирается на относительно слабый импорт и по-прежнему жесткий курс Банка России. Кроме того, на стороне рубля продажи валюты в рамках бюджетного правила, которые в апреле увеличились более чем на 75% по сравнению с мартовскими показателями". Александр Шепелев

Тем не менее, ослабление рубля в перспективе также может оказать дополнительное давление на тенге. Эксперт прогнозирует курс доллара к рублю в ближайшую неделю на уровне 85−88 рублей.

Что будет дальше?

Ответить на вопрос, до какой именно отметки упадет тенге, крайне сложно в условиях высокой волатильности мировых рынков и геополитической неопределенности.

"Важно понимать, что ослабление тенге в текущих условиях – это, скорее, естественная реакция валюты развивающейся страны на фоне фундаментальных экономических потрясений, таких как падение цен на основной экспортный товар". Арсен Темирбаев

Однако анализ текущей ситуации позволяет предположить, что в краткосрочной перспективе давление на казахстанскую валюту сохранится. Ключевыми факторами, определяющими дальнейшую динамику курса, станут:

динамика мировых цен на нефть: стабилизация или рост цен на нефть окажет существенную поддержку тенге;

геополитическая ситуация: любая эскалация напряженности на мировой арене может спровоцировать дальнейший отток капитала из развивающихся стран;

действия Нацбанка РК: регулятор может предпринять меры для стабилизации курса, однако эффективность этих мер будет зависеть от фундаментальных факторов;

состояние российской экономики и курса рубля: дальнейшее ослабление рубля может негативно сказаться на тенге.

В конце отметим, что нефть марки Brent за сутки отыграла почти 1%, поднявшись до цены в 64,83 долларов за баррель. Доллар в обменниках Алматы и Астаны продается по 520-522 тенге.

Ранее мы сообщили о сильнейшей панике на глобальных рынках. В ближайшее время "идеальный шторм" продолжится до тех пор, пока крупнейшие экономики мира не найдут согласия в торговом конфликте.