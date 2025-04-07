Курс доллара взлетел на торгах 7 апреля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 518,31 тенге, поднявшись сразу на 12,8 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля подрос до 6,02 тенге (+0,05).
Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 70,70 тенге(+2,09).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 519,5-523,5 тенге, евро – по 566-573 тенге, рубли – по 5,91-6,03 тенге.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 7 апреля.
Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 3,42%, до 63,34 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подешевели на 3,63%, до 59,74 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 504,34 тенге, евро – 556,34 тенге, рубля – 5,97 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 7 апреля, можно здесь.