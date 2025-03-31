Видение по налогу на роскошь в Казахстане прокомментировал глава МНЭ

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Акорды 31 марта 2025 года объяснил видение налогообложения богатых казахстанцев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что ранее в Министерстве национальной экономики (МНЭ) заявляли, что "отдельного налога на роскошь не будет, а будет отдельное, повышенное налогообложение на отдельные объекты". Они поинтересовались, с чем связано такое решение.

"Для этого надо грамотно определить, что такое роскошь. Если исходить из того, что сейчас будет обложено, то это и есть роскошь. Если у тебя общая сумма всей недвижимости превышает 450 млн, ты будешь платить, если не ошибаюсь, базовая ставка будет 3 млн в год и плюс еще 2% от превышения стоимости. Если машина будет стоить выше 75 млн, будешь платить повышенную ставку, на дорогой алкоголь, на дорогие сигары. А что еще, по вашему, является роскошью? Я даже не знаю", – ответил Жумангарин.

Отдельное налогообложение, по его словам, нужно, чтобы не допустить ошибок.

27 марта 2025 года первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин также озвучил позицию по данному вопросу.