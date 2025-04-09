Проект нового Налогового кодекса РК: на какие компромиссы пошло правительство

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин на пленарном заседании Мажилиса 9 апреля 2025 года представил новые ставки НДС для отраслей экономики, передает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня в Мажилисе в первом чтении обсуждают проект нового Налогового кодекса РК. Основные новеллы представил глава МНЭ Серик Жумангарин. Он напомнил, что документ рассматривается с сентября прошлого года. В текущем году в него были внесены концептуальные поправки.

"Первое – НДС будет равен 16%. Второе – порог по НДС. Порог по НДС определить в размере 40 млн тенге. Это плод компромисса, которого мы достигли. Но мы на этом фоне теряем 160 тыс. новых налогоплательщиков и недобираем 400 млрд дополнительных поступлений. Чтобы наши бизнесмены понимали, что наше правительство и Парламент готовы идти на такие компромиссы. Но открытие новых ИП теперь будет процессом усложненным", – заявил он.

Социально значимые продукты питания, книгопечатание, археология освобождаются от уплаты НДС. В здравоохранении правительством будет определен социальный список медикаментов, освобожденных от НДС. Налогом на добавленную стоимость будут обложены только платные медицинские услуги. Ставка НДС будет 10%. КПН в социальной сфере – 5% с 2026 года и 10% – с 2027 года.

"Банковские операции будут обложены НДС. Для того, чтобы они не выросли в цене, Агентство по защите конкуренции совместно с правительством проведет анализ обоснованности текущих расценок. По специальному налоговому режиму будет введен не разрешительный, а запретительный список. Все, что не запрещено, будет разрешено. По сельхозтоваропризводителям оставим все как есть. То есть льгота минус 70% остается. Обрабатывающая промышленность будет облагаться по ставке КПН 20%", – добавил Серик Жумангарин.

Документом также сокращается количество налогов, платежей и сборов: вместо 12 налогов будет 11. Две платы из 10 предлагаются к исключению:

платы за размещение рекламы,

платы за пользование лицензиями.

Также предлагается объединить три платы – за пользование водными ресурсами, за лесные пользования и за пользование животным миром. Будет плата за использование природных ресурсов.

"Предлагается сократить шесть видов сборов. По ним будут исключены 34 вида ставок. Также исключаются 5 видов госпошлин, ставки по ним будут сокращены на 51. Мы оптимизируем налоговые льготы. По данным налоговых деклараций, признаны льготами 453 нормы на сумму 3,4 трлн тенге. На сегодня предлагается отменить 128 налоговых льгот на сумму более 1,3 трлн тенге. Кроме того, мы создаем более прозрачную новую систему в этом вопросе. Даем понятие налоговой льготы. Прописываем условия предоставления, продления, сокращения льгот. Ежегодно будет проводиться мониторинг их эффективности", – подчеркнул Серик Жумангарин.

Еще одна новелла – дифференциация налоговых ставок: базовая ставка КПН сохраняется на уровне 20%, но для отдельных секторов будет установлена повышенная ставка. Это банковский и игорный секторы. Ставка по ним составит 25%. При этом для финансового лизинга и социальной сферы предлагается ставка в 10%, а для сельхозтоваропроизводителей ставка остается на уровне 3%.

"Мы предусмотрели дополнительные стимулы для инвесторов, в том числе для геологоразведки. Мы предлагаем 100%-ные вычеты по затратам на строительство, покупку оборудования и программного обеспечения, а также на их реконструкцию и модернизацию. Планируется разрешить использование вычетов на расходы по разведке в рамках действующих контрактов или вне их. Также предлагается ввести нулевую ставку НДПИ до 5 лет для разработки новых низкорентабельных частей месторождений. Вводятся налоговые преференции для переработки твердых полезных ископаемых. Для зрелых нефтяных месторождений предлагается альтернативный налог на недропользование", – пояснил министр нацэкономики.

По его словам, экономия от налоговых льгот не останется у недропользователей. Предусмотрен запрет на получение дивидендов. Средства будут направлены на инвестиции в добычу и развитие региона – улучшение инфраструктуры, обучение местных кадров и поддержку научных исследований.

Ранее Серик Жумангарин рассказал, в каком виде в Казахстане будет введен "налог на роскошь".