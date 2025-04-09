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Финансы

Глава Минэкономики рассказал, какими будут ставки ИПН

Серик Жумангарин, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 11:07 Фото: primeminister.kz
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на пленарном заседании Мажилиса 9 апреля высказался о ставках индивидуального подоходного налога, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин представил депутатам проект нового Налогового кодекса РК. 

"Одной из значительных инициатив является введение прогрессивной ставки индивидуального подоходного налога. Так, предлагается установить повышенную ставку 15% для работников, чей годовой доход превышает 8500 МРП (1 МРП в 2025 году равен 3 932 тенге. – Прим. ред.). Это позволит создать механизм, при котором высокие доходы будут облагаться дополнительным налогом", – заявил он.

Доходы по государственным ценным бумагам предлагается облагать по ставке КПН в размере 10%. Сейчас они освобождены от налогообложения.

"Также предлагается налогообложение доходов по ценным бумагам квазигосударственного сектора. При этом для поддержки реального сектора экономики и привлечения инвестиций в инфраструктурные проекты доходы от ценных бумаг холдинга "Байтерек" предлагается освободить от налогообложения до 2030 года. Это позволит ежегодно вливать в экономику по 10 трлн тенге финансовых средств", –  резюмировал глава МНЭ.

9 апреля заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин представил депутатам основные новеллы нового Налогового кодекса РК

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Мадина Мамырханова
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