Новая ставка НДС: Стало известно когда внесут предложение в Мажилис

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 11 февраля 2025 года на заседании правительства озвучил подробности, как планируется пересмотреть ставки НДС в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, предлагается базовая ставка 16%.

"Как вы знаете НДС – это один из ключевых источников пополнения бюджета. Составляет 25% государственного бюджета. Повышение и дифференциация ставки НДС до 16% позволяет уменьшить зависимость бюджета от волатильных нефтяных доходов, усилить сберегательную функцию Национального фонда и финансировать приоритетные государственные проекты. При этом для производителей сельскохозяйственной продукции мы предлагаем освобождение от НДС", – озвучил Жумангарин.

Жумангарин подчеркнул, что сейчас крестьянские хозяйства – неплательщики НДС.

"Мы это сохраняем. Юридические лица сельхозтоваропроизводители платят НДС 30% от положенного к уплате в бюджет. Теперь платить не будут. Таким образом, вся продукция как картофель, помидоры, лук, капуста и т.д., произведенная в Казахстане, будет более конкурентоспособна. Касательно ставки 10%. Мы предлагаем пониженную ставку для сферы здравоохранения. На кого она будет еще распространена? Этот вопрос требует дополнительного обсуждения. Какие еще виды деятельности – мы соберем все предложения, посчитаем и совместно с экспертами и бизнесом решим", – сказал министр.

Он объяснил почему дифференциация только 10%.

"Это связано со сложностью администрирования. В первую очередь для бизнеса. Во-вторых, для налоговых органов. Когда много ставок – усложняется учет, усложняется составление деклараций, накапливается дебетовое сальдо. Чтобы этого избежать мы предлагаем – 16%, 10%, 0% и освобождение. Снижение порога постановки на учет по НДС. Сегодня лишь 4% предприятий платят НДС. Многие компании искусственно дробят бизнес, чтобы избежать налогообложения. Это подрывает налоговую систему и мешает нормальному зачету НДС. Поэтому предлагается снижение порога постановки на учет с 80 млн тенге до 15 млн тенге", – дополнил он.

Министр озвучил, что создаются условия, при которых стоимость издержек дробления будут превышать выгоды от дробления.

"Это создаст равные условия для бизнеса, предотвратит схемы уклонения. В этом вопросе мы ориентируемся на международный опыт. В большинстве стран развитой и развивающейся экономики порог по НДС либо значительно ниже, либо отсутствует вовсе. Например, в Канаде, Корее, скандинавских странах, в ряде стран Восточной Европы и в наших ближайших соседях, России, Узбекистане, Кыргызстане пороги ниже, чем в Казахстане.Также будет пересмотрен режим розничного налога. В целом мы его сохраняем", – рассказал Жумангарин.

С его слов, при этом предел дохода по предлагаемому этому режиму сохраняется в размере 600 тыс.

"МРП – это 2 359 млн тенге в год, снимаются ограничения по численности работников, ФОТ вычитается, если доход от реализации превышает 100 млн тенге в год, 100 млн тенге для стимулирования обеления заработных плат, сохраняем ставку 4%, и ключевое условие – сокращение видов деятельности и реализация только в сегменте B2C. Режим называется розничный. Он должен соответствовать своему названию. Реализация только населению. Мы ожидаем, что рост налоговых поступлений составит 4-5 трлн тенге ежегодно. Эти средства помогут сократить зависимость от Национального фонда, снизить уровень государственного долга, направить дополнительные ресурсы на развитие инфраструктуры, агропромышленного комплекса, обрабатывающей промышленности и обороны", – сказал Серик Жумангарин.

Он считает, что возможный инфляционный эффект от повышения налогов будет краткосрочным и исчерпается в течение года. Дополнительная инфляция ожидается в размере до 3%.

Премьер-министр Олжас Бектенов озвучил, что на текущей неделе надо провести обсуждение в регионах с участием предпринимателей, экспертов, депутатов маслихатов.

"Необходимо получить от них "обратную связь", учесть все предложения. Я тоже проведу встречи с бизнесом в Астане и в регионе. По итогам обсуждений и необходимых процедур согласования надо до 20 февраля внести в мажилис поправки в проект Налогового кодекса и сопутствующий законопроект. А далее продолжим обсуждение в мажилисе", – сказал глава кабмина.

6 февраля 2025 года заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал, кого не затронет реформа по НДС. При максимальном поднятии ставки НДС до 20% индексация пенсий, пособий, а также заработных плат бюджетников обойдется в 800 млрд тенге.

7 февраля 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству дополнительно проработать вопрос по ставке налога на добавленную стоимость (НДС). По его словам, любые нововведения должны проводиться на основе всестороннего анализа и продуманной стратегии. Глава государства считает, что нужно проработать разные варианты, учитывающие специфику отраслей экономики.