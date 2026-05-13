Финансы

Как будут повышать доходы казахстанцев, рассказал глава МНЭ

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 11:38 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса 13 мая 2026 года рассказал, на чем будет основана Программа повышения доходов казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин сообщил, что разработка программы практически завершена.

"Я думаю, в мае месяце будем ее презентовать. Самая большая фишка – это создание надежных рабочих мест. Другой фишки нет здесь. Все остальное так или иначе будет опираться на текущее самочувствие государства. Я имею в виду государственные выплаты, социальные выплаты, пенсионные и так далее. Они всегда будут зависеть от самочувствия государства", – сказал он.

Для этого, по его словам, будут создаваться хорошо оплачиваемые работы за счет повышения реального сектора экономики.

"Из 2 трлн тенге, которые мы получаем от налоговой реформы, 1 трлн мы отдали холдингу "Байтерек". Для чего мы его отдали? Для того, чтобы создать предприятия. Большие и крупные предприятия. Чтобы были твердые рабочие места. И оставшиеся деньги мы отдаем в село для того, чтобы в селе были рабочие места. Кстати, у нас заработная плата реальная в селе в этом году – одно из немногих направлений, где реально поднялась. Есть направления, где заработная плата упала, – в финансовом секторе, в строительстве упала, но в селе заработная плата поднялась. Это очень хороший показатель", – резюмировал министр.

13 мая 2026 года Серик Жумангарин прокомментировал ситуацию с массовым закрытием субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ).

