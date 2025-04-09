Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 9 апреля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 9 апреля 2025 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 518,57 тенге, евро – 566,59 тенге, рубля – 6,05. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 517 тенге, продажи – 523 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 567 тенге, продажи – 577 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,95 тенге, продажи – 6,05 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 519,3 тенге, продажи – 522,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 565,5 тенге, продажи – 574,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,91 тенге, продажи – 6,03 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 518,9 тенге, продажи – 522,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 566,4 тенге, продажи – 573,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,94 тенге, продажи – 6,01 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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