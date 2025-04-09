Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 9 апреля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 518,57 тенге, евро – 566,59 тенге, рубля – 6,05.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 517 тенге, продажи – 523 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 567 тенге, продажи – 577 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,95 тенге, продажи – 6,05 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 519,3 тенге, продажи – 522,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 565,5 тенге, продажи – 574,2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,91 тенге, продажи – 6,03 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 518,9 тенге, продажи – 522,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 566,4 тенге, продажи – 573,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,94 тенге, продажи – 6,01 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.