Почему растет курс евро в Казахстане: мнения аналитиков

В последние недели валютный рынок Казахстана демонстрирует заметную активизацию, обусловленную резким укреплением евро к доллару США. Курс европейской валюты достиг трехмесячных максимумов, что вызывает закономерный интерес у инвесторов. О причинах этого тренда – в материале Zakon.kz.

Для начала отметим недельную динамику: 28 февраля 2025 году официальный курс евро в РК составлял 518,53 тенге. Сегодня, 7 марта курс евро составил 535,28 тенге. Рост 16,75 тенге или 3,23%.

Глобальный контекст: доллар под давлением, евро на подъеме

Ключевым фактором, определяющим динамику валютных пар EUR/USD и, как следствие, EUR/KZT, является ослабление позиций американского доллара на мировых рынках. Индекс доллара (DXY) опустился до 104,01 – трехмесячного минимума, что обусловлено комплексом причин.

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Российский аналитик Александр Потавин отмечает, что на доллар оказывают давление растущие опасения эскалации торговых войн, инициированных администрацией Дональда Трампа. Новые торговые пошлины в отношении Канады, Мексики и Китая, а также анонсированные апрельские повышения тарифов, создают риски замедления экономического роста не только для торговых партнеров США, но и для самой американской экономики.

"Столь агрессивная торговая политика ведет к росту инфляционных ожиданий, неопределенности в экономике, разрушению торговых связей и всеобщей дестабилизации". Александр Потавин

В то время как доллар испытывает давление, евро демонстрирует уверенный рост. Пара EUR/USD подскочила до 1,08, несмотря на ожидания многих аналитиков в начале года о снижении евро к паритету с долларом. Укрепление европейской валюты обусловлено несколькими факторами. Так, европейские власти предпринимают активные шаги по усилению экономической интеграции – для финансирования этих инициатив рассматривается приостановка действия строгих бюджетных правил ЕС. Ожидается, что данные меры стимулируют экономический рост в еврозоне и повысят привлекательность европейских активов.

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Европейская экономика подает позитивные сигналы

Поддержку евро оказывают и макроэкономические данные из еврозоны. В январе 2025 года уровень безработицы в еврозоне составил рекордно низкие 6,2%, что оказалось ниже ожиданий. В Германии и Нидерландах безработица находится на минимальных уровнях (3,5% и 3,8% соответственно). Кроме того, февральский индекс деловой активности в сфере услуг Китая Caixin China General Services PMI неожиданно вырос до 51,4 п., что также позитивно для европейской экономики, учитывая тесные торговые связи между Китаем и ЕС.

Влияние на Казахстан: чего ждать бизнесу

Укрепление евро к доллару закономерно ведет к росту курса евро и в Казахстане, ведь тенге традиционно ориентируется на динамику доллара США. Таким образом, ослабление доллара на мировых рынках транслируется в укрепление евро по отношению к тенге.

Для казахстанского бизнеса и населения рост курса евро имеет ряд важных последствий, отмечает финансист Арсен Темирбаев:

Удорожание импорта из еврозоны: европейские товары и услуги, импортируемые в Казахстан, станут дороже в тенговом выражении. Это может повлиять на потребительские цены, особенно на товары, где доля импорта из ЕС значительна.

Возможности для экспортеров: казахстанские компании, экспортирующие товары и услуги в еврозону, напротив, могут получить выгоду, поскольку их выручка в тенге увеличится.

Влияние на инфляцию: удорожание импорта из еврозоны может внести дополнительный вклад в инфляционные процессы в Казахстане, особенно в условиях уже наблюдающегося роста цен на социально значимые продукты питания.

Инвестиционные решения: динамика курса евро может повлиять на инвестиционные решения казахстанских компаний и частных лиц, включая выбор валюты для сбережений и инвестиций.

Напомним, что основными европейскими странами партнерами Республики Казахстан в экспорте являются: Италия (22,9%), Нидерланды (6,5%), Франция (4,5%). Основными странами партнерами из Европы в импорте являются: Германия (4,7%), Франция (3,1%).



При этом, динамика курса евро может быть только началом больших перемен, ведь зона 1.08/1.09 для пары EUR/USD может стать зоной консолидации перед дальнейшим движением, которое во многом зависит от действий Центробанка Европы- предостерегает финансист.

"Европейский центральный банк понизил три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов, это уже шестое снижение с июня 2024 года. Инфляцию в еврозоне в 2025 году ЕЦБ прогнозирует на уровне 2,3%". Арсен Темирбаев

Добавим, что ЕЦБ ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны на 2025 и 2026 годы. Вот подробности:

2025 год: прогноз снижен до 0,9% с ожидавшихся ранее 1,1%

2026 год: прогноз снижен до 1,2% с ожидавшихся ранее 1,4%

Оценка на 2027 год осталась без изменения – 1,3%.

Эти изменения были объявлены после мартовского заседания ЕЦБ.

Укрепление евро к доллару и, как следствие, к тенге, является важным фактором, который необходимо учитывать казахстанскому бизнесу и потребителям – ведь товарооборот Казахстана с Евросоюзом за 2024 год достиг почти 50 млрд долларов. В условиях повышенной волатильности на валютных рынках, компаниям следует внимательно отслеживать динамику курсов валют и принимать взвешенные решения в области импорта, экспорта и инвестиций, – подводит итог аналитик.

Ранее мы рассказали о прогнозе экономистов о том, насколько еще может укрепиться валюта Казахстана.