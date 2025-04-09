Обнулить ставку НДС для печатных СМИ предлагает депутат

Депутат Нартай Сарсенгалиев в ходе обсуждения проекта нового Налогового кодекса рассказал, почему СМИ нельзя облагать НДС в 16%, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сарсенгалиев отметил, что в мире сегодня ведется информационная война.

"Страны стремятся обеспечить себе безопасность в информационном пространстве. Если ставка налога на добавленную стоимость для СМИ достигнет 16%, это отрицательно скажется на способности отечественных медиа создавать нужные для наших граждан проекты и сохранять конкурентоспособность. В результате иностранные СМИ заполонят наш рынок, и зарубежные проекты, не приносящие пользы нашему народу, будут круглосуточно транслироваться по телевидению, радио и распространяться через интернет. Это серьезная угроза", – заявил он.

Депутат подчеркнул, что областные, районные и городские газеты и журналы будут вынуждены закрыться, и регионы останутся без информационных источников, а журналисты – без работы.

В этой связи Нартай Сарсенгалиев предлагает полностью освободить отечественные печатные издания от налога на добавленную стоимость или установить для них ставку в 0%. А для официально зарегистрированных отечественных телеканалов, радиостанций и интернет-ресурсов предлагает сохранить НДС на уровне 10%.

"На сегодняшний день по СМИ НДС 16% будет. Каких-либо льгот не предусматривается в отношении СМИ. Если иностранные СМИ придут сюда, то тоже будут платить. Конкурентоспособность зависит от того, насколько информация интересна для людей и какого качества. Считаю неправильным делить их на журналы, газеты, интернет, радио", – заявил в ответ глава МНЭ Серик Жумангарин.

Сегодня в Мажилисе в первом чтении обсуждают проект нового Налогового кодекса РК. Основные новеллы представил глава МНЭ Серик Жумангарин. Он озвучил ставки НДС для отдельных секторов экономики.