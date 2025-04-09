Обнулить ставку НДС для печатных СМИ предлагает депутат
Фото: freepik
Депутат Нартай Сарсенгалиев в ходе обсуждения проекта нового Налогового кодекса рассказал, почему СМИ нельзя облагать НДС в 16%, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Сарсенгалиев отметил, что в мире сегодня ведется информационная война.
"Страны стремятся обеспечить себе безопасность в информационном пространстве. Если ставка налога на добавленную стоимость для СМИ достигнет 16%, это отрицательно скажется на способности отечественных медиа создавать нужные для наших граждан проекты и сохранять конкурентоспособность. В результате иностранные СМИ заполонят наш рынок, и зарубежные проекты, не приносящие пользы нашему народу, будут круглосуточно транслироваться по телевидению, радио и распространяться через интернет. Это серьезная угроза", – заявил он.
Депутат подчеркнул, что областные, районные и городские газеты и журналы будут вынуждены закрыться, и регионы останутся без информационных источников, а журналисты – без работы.
В этой связи Нартай Сарсенгалиев предлагает полностью освободить отечественные печатные издания от налога на добавленную стоимость или установить для них ставку в 0%. А для официально зарегистрированных отечественных телеканалов, радиостанций и интернет-ресурсов предлагает сохранить НДС на уровне 10%.
"На сегодняшний день по СМИ НДС 16% будет. Каких-либо льгот не предусматривается в отношении СМИ. Если иностранные СМИ придут сюда, то тоже будут платить. Конкурентоспособность зависит от того, насколько информация интересна для людей и какого качества. Считаю неправильным делить их на журналы, газеты, интернет, радио", – заявил в ответ глава МНЭ Серик Жумангарин.
Сегодня в Мажилисе в первом чтении обсуждают проект нового Налогового кодекса РК. Основные новеллы представил глава МНЭ Серик Жумангарин. Он озвучил ставки НДС для отдельных секторов экономики.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript