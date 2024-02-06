Азат Перуашев назвал Олжаса Бектенова жестким управленцем

Лидер парламентской фракции "Ак жол" Азат Перуашев в кулуарах Мажилиса 6 февраля рассказал, почему представители партии поддержали кандидатуру Олжаса Бектенова на пост главы правительства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Азат Перуашев сообщил, что члены "Ак жол" перед принятием решения о поддержке кандидатуры Олжаса Бектенова на пост премьер-министра собрали фракцию и обсуждали предложение коллег из партии Amanat.

"По своему опыту взаимодействия с Бектеновым еще в период его работы в Агентстве по противодействию коррупции я видел, как он внимательно относится и к нашим предложениям и к нашим инициативам. Например, проблему незаконного вывода капитала из страны мы с ним обсуждали еще до того, как он стал руководителем Администрации президента. Тогда мы уже встречались с его позицией понимания и взаимодействия", – сказал Азат Перуашев.

Он выразил мнение, что предыдущее правительство не справилось с перестройкой экономической модели.

"Очень важный для меня фактор – Бектенов, при всей его интеллигентности, выдержанности и сдержанности, – жесткий управленец. И мы надеемся, что он добьется реализации тех решений, которые произносятся, чтобы они не зависали в воздухе, а реально претворялись в жизнь", – резюмировал Азат Перуашев.

6 февраля 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Олжаса Бектенова на пост премьер-министра.