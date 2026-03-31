Финансы

Каким будет курс рубля к тенге в апреле – мнения аналитиков

Российский рубль, российские рубли, рубль, рубли, валюта России, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2026 12:52 Фото: freepik
Курс рубля к тенге за год заметно просел, а в марте 2026 года пара RUB/KZT вообще пережила резкие колебания, когда рубль в моменте опустился до минимума двухлетней давности. Каким будет соотношение валют в апреле, разбирался Zakon.kz.

Хроника двух валют

На сегодня официальный курс рубля в Казахстане составляет 5,93 тенге. В обменниках рубль покупается/продается по 5,81-5,97 тенге. А год назад, в начале апреля 2025 года, рубль стоил около 6,4 тенге. Таким образом, рубль за год ослаб к тенге больше чем на 7,3%.

При этом нынешний март стал переломным месяцем. В моменте курс тенге поднимался до 6,5 тенге за рубль, но удержаться на этих уровнях не смог. В целом же российская валюта за месяц теряла около 5% к основным валютам, а локально падение доходило до 10%.

Причиной, по мнению аналитиков, стали сразу несколько факторов, но ключевым оказалось обсуждение пересмотра бюджетного правила – механизма, который фактически стабилизирует рубль.

Фото: Zakon.kz

Бюджетное правило раскачало рынок

Бюджетное правило определяет, как государство реагирует на цену нефти. При цене выше установленного уровня Минфин РК покупает валюту и золото, увеличивая спрос на валюту и ослабляя рубль. При цене ниже – продает, поддерживая рубль.

Последняя цена отсечения составляла 59 долларов за баррель нефти Urals, при том что фактическая цена долгое время была ниже. В результате почти весь последний год Минфин продавал валюту из Фонда национального благосостояния, поддерживая рубль. Как отмечает "Российская газета", такая модель не может работать бесконечно, поскольку ликвидная часть ФНБ постепенно сокращается.

В конце февраля Минфин России заявил о будущей корректировке бюджетного правила, а в марте операции с валютой фактически приостановили. Это резко увеличило неопределенность на рынке и стало одним из триггеров ослабления рубля.

Ситуацию дополнительно усложнила геополитика. Обострение конфликта на Ближнем Востоке и блокировка Ормузского пролива привели к скачку цен на нефть выше 100 долларов за баррель Brent. Однако этот фактор не дал рублю мгновенной поддержки, поскольку валютная выручка поступает с временным лагом.

К началу апреля часть неопределенности снята. Корректировку бюджетного правила отложили до 2027 года, а операции с валютой приостановлены до 1 июля. Это делает поведение рубля более предсказуемым.

По оценкам аналитиков, апрель может оказаться спокойнее марта. В частности, экономист Наталья Мильчакова считает, что цены на нефть вряд ли опустятся ниже 75 долларов за баррель, что поддержит нефтегазовые доходы и рубль.

Как это отразится на курсе рубля к тенге

Для курса рубля к тенге важна не только динамика российской валюты, но и состояние самого тенге, полагает финансист Арсен Темирбаев.

На первый взгляд курс рубля к тенге можно просто рассчитать через доллар. При текущих значениях – 481,5 тенге за доллар и 81,14 рубля за доллар – кросс-курс составляет примерно 5,93 тенге за рубль.

"Однако на практике фактический курс не всегда совпадает с этим значением. Кросс-курс – это расчетный ориентир, тогда как реальные сделки формируются с учетом спроса, ликвидности и банковских спредов".Арсен Темирбаев

Пара RUB/KZT менее ликвидна, чем USD/KZT или USD/RUB, поэтому даже небольшие перекосы спроса – например, со стороны импортеров или населения – могут давать отклонение. Дополнительно на цену влияют комиссии и особенности расчетов, которые часто проходят через доллар.

В результате курс рубля к тенге может отклоняться от расчетного уровня на несколько десятых тенге, особенно в периоды повышенной волатильности.

Прогноз на апрель: диапазон смещается вниз

С учетом текущих значений и рыночной динамики ожидания по апрелю также корректируются.

  • Базовый сценарий – 5,9-6,2 тенге за рубль при стабильных ценах на нефть.
  • Пессимистичный – 6,3-6,4 тенге при усилении геополитической напряженности.
  • Оптимистичный – 5,7-5,9 тенге при дальнейшем укреплении тенге.
"Ключевым фактором остается ситуация на Ближнем Востоке. Эскалация конфликта вокруг Ирана влияет на рынок через цены на нефть и общий рост волатильности".Арсен Темирбаев

Механизм, по мнению финансиста, здесь двойной. С одной стороны, дорогая нефть поддерживает тенге как валюту страны-экспортера. С другой – в периоды неопределенности усиливается спрос на доллар как защитный актив, что может давить на валюты развивающихся рынков.

Ранее мы сообщили, что казахстанцы впервые за долгое время начали проявлять интерес к покупке наличных рублей.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
