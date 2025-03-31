Тенге, доллар или рубль: в чем держать сбережения, чтобы не потерять деньги

Финансовая подушка безопасности – это не роскошь, а необходимость. Она помогает пережить кризисные времена без спешных займов и продажи имущества. Где же лучше хранить деньги, чтобы они не только не обесценивались, но и оставались доступными в нужный момент, в материале Zakon.kz.

Сколько откладывать и где хранить?

Финансовые эксперты рекомендуют формировать резерв, которого хватит минимум на 3-6 месяцев жизни. Если ваш ежемесячный расход 500 000 тенге, то желательно иметь запас в 1,5-3 миллиона тенге. Однако хранение этих средств под подушкой или в шкатулке – не лучший вариант. Инфляция в Казахстане по итогам 2024 года составила 8,6%, а это значит, что за год деньги потеряли почти десятую часть покупательной способности.

Банковские вклады: просто и надежно

Самый доступный и понятный способ хранения средств – срочные депозиты в казахстанских банках. Тем более что Нацбанк Казахстана гарантирует возврат вкладов до 20 миллионов тенге на случай банкротства банка. Средние ставки по тенговым вкладам на март 2025 года:

срочные вклады (на 6 месяцев) – 16-18% годовых;

срочные вклады (на 12 месяцев) – 11,9-14,9% годовых;

накапливаемые депозиты (где можно пополнять счет) – 14,2-15,2%.

Плюсы:

Гарантированная доходность выше инфляции.

Страхование вкладов Фондом гарантирования депозитов.

Возможность выбрать валюту вклада (тенге, доллар, евро).

Минус: при досрочном снятии теряется часть процентов.

Накопительные счета: высокая ликвидность

Накопительные счета – хорошая альтернатива депозитам. В отличие от срочных вкладов здесь можно снимать деньги без потери процентов. Этот вариант подойдет тем, кто хочет сохранить доступ к средствам.

Плюсы:

деньги можно снять в любой момент;

проценты начисляются ежемесячно;

можно пополнять счет без ограничений.

Минусы:

доходность ниже, чем у вкладов;

нет фиксированной ставки – банк может изменить условия.

Доллар или тенге?

Некоторые казахстанцы привыкли хранить деньги в валюте, особенно после скачков курса в 2024 году. Однако с начала 2025 года тенге стабилизировался по отношению к доллару, а разница в процентных ставках по вкладам делает хранение средств в тенге более выгодным.

Если же вы хотите подстраховаться от валютных рисков, можно распределить сбережения следующим образом:

60-70% – в тенге (для большей доходности);

20-30% – в долларах (на случай девальвации);

10% – в евро или юанях (для диверсификации).

Стоит ли инвестировать в рубли?

Рубль традиционно остается волатильной валютой, подверженной как внешним санкциям, так и внутренним экономическим факторам. В 2024 году курс рубля колебался в пределах 85-100 рублей за доллар, а инфляция в России составила около 7%. Казахстанцы, рассматривающие рубль для сбережений, должны учитывать несколько факторов.

Плюс: возможность заработать на колебаниях курса при удачном обмене.

Минусы:

высокая зависимость курса от внешнеполитической ситуации;

риски введения новых санкций, влияющих на финансовую стабильность рубля.

Таким образом, рубль не является оптимальной валютой для хранения подушки безопасности. Его можно использовать лишь в спекулятивных целях или для краткосрочного хранения средств при наличии хорошего курса.

Задайте правильные вопросы самому себе

Когда речь заходит об инвестициях, важно не гнаться за сиюминутной выгодой, считает финансовый консультант Аман Алимбаев. Перед тем как вкладывать деньги, задайте себе следующие вопросы:

Каков точный список моих финансовых целей? Достижимы ли они?

Как мои инвестиции помогут достичь этих целей быстрее?

Какой мой реальный инвестиционный горизонт для каждой цели?

Могу ли я позволить себе терпеть просадки портфеля и доходность ниже ожидаемой?

Сколько налогов мне придется заплатить и как их минимизировать?

Не переплачиваю ли я комиссии посредникам за управление инвестициями?

"Многие забывают, что инвестиции – это марафон, а не спринт. Когда речь заходит об инвестициях, нужно изначально взять фокус на несколько лет вперед (не на год!). Важно быть терпеливым и смотреть дальше, чем на один год". Аман Алимбаев

Что точно не подходит для неопытного инвестора?

Эксперты не рекомендуют хранить подушку безопасности в:

акциях и фондах – биржа волатильна, деньги могут упасть в цене;

криптовалюте – высокая нестабильность курса;

недвижимости – быстро продать квартиру по хорошей цене сложно.

Одним словом, оптимальный вариант для Казахстана – комбинация срочного депозита в тенге (для высокой доходности) и накопительного счета (для ликвидности). Небольшую часть можно хранить в валюте для страховки от экономических потрясений. Главное правило – подушка безопасности должна быть надежной, доступной и защищенной от инфляции.

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