На какую помощь от государства могут надеяться казахстанцы, потерявшие работу
При этом, как уточнили в Минтруда, 25 тыс. гражданам соцвыплата из госфонда была назначена именно в этом году. Общая сумма выплат составила 5,7 млрд тенге.
"В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МТСЗН 20 февраля.
Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz;
- в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";
- заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;
- в течение одного дня карьерный центр (КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;
- если работа не найдена, в течение трех рабочих дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).
Эту услугу в онлайн-режиме также можно получить через электронную биржу труда.
"При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия, необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически".Пресс-служба МТСЗН РК
Соцвыплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.
В целях реализации поручения главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года, с 1 января 2023 года увеличен коэффициент замещения утраченного дохода с 40% до 45%. При этом текущий порядок назначения выплаты сохранен и распространяется только на участников системы социального страхования, потерявших работу и получивших статус безработного.
Повышение размеров соцвыплаты по потере работы также коснулось действующих получателей по состоянию на 1 января 2023 года, которое произведено автоматически.
Министерством труда и социальной защиты населения РК запущен функционал по дистанционному оказанию услуг центров занятости населения посредством электронной биржи труда. Это позволило упростить процедуры регистрации безработных и получение государственных услуг по поддержке занятости, в том числе социальной выплаты по потере работы. Теперь все можно сделать, имея только интернет, компьютер и электронную цифровую подпись.
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