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Финансы

В Нацбанке озвучили решение по базовой ставке

Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 12:01 Фото: Zakon.kz
В Национальном банке Казахстана сегодня, 11 апреля 2025 года, озвучили решение по базовой ставке, сообщает Zakon.kz.

В монетарном регуляторе заявили о сохранении базовой ставки на уровне 16,5%.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п.", – говорится в сообщении в пятницу.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике НБК по базовой ставке будет объявлено 5 июня 2025 года в 12:00 по времени Астаны.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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