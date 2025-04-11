В Нацбанке озвучили решение по базовой ставке
Фото: Zakon.kz
В Национальном банке Казахстана сегодня, 11 апреля 2025 года, озвучили решение по базовой ставке, сообщает Zakon.kz.
В монетарном регуляторе заявили о сохранении базовой ставки на уровне 16,5%.
"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п.", – говорится в сообщении в пятницу.
Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике НБК по базовой ставке будет объявлено 5 июня 2025 года в 12:00 по времени Астаны.
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