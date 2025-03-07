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Общество

В Нацбанке изучили поведение людей в случае снижения базовой ставки

Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 14:56 Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов 7 марта 2025 года на пресс-конференции в Астане сообщил, что проведено исследование поведения людей при снижении базовой ставки, сообщает Zakon.kz.

Он пояснил, что в этом случае держать депозиты в банках будет невыгодно. И люди будут искать другие варианты инвестирования средств.

"Допустим, базовая ставка резко снижается, условно до 12%, соответственно, депозитные ставки чуть-чуть ниже, на 1,5-2%, то есть, что скажет население при инфляции, сейчас у нас инфляция 9,4%, если ставка по депозиту будет 10%? 54% сказали, что мы свои деньги с депозита в таком случае снимем, потому что он не является более привлекательным, ставка слишком низкая", – сказал Тимур Сулейменов.

Он отметил, что значительная часть населения при таком сценарии хотела бы приобрести доллары и другие активы либо просто потратить деньги.

"Если депозитные ставки будут низкими, то эта избыточная ликвидность просто хлынет на валютный рынок и в другие сектора экономики, что создаст дополнительное инфляционное давление. И тогда инфляция в 9,4% покажется нам еще достаточно адекватной. Именно поэтому нам было важно это исследование в качестве подтверждения поведенческих настроений населения", – заключил Тимур Сулейменов.

Ранее сообщалось, что Нацбанк Казахстана поднял базовую ставку до 16,5%. 

Бауыржан Муканов
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