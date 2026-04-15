Общество

Усиление контроля за ипотеками от банков второго уровня разъяснили в АРРФР

Фото: freepik
Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова 15 апреля 2026 года на брифинге в Мажилисе разъяснила усиление контроля за ипотеками от банков второго уровня (БВУ), передает корреспондент Zakon.kz.

Согласно планам агентства, банки второго уровня не будут давать ипотеки лицам с небольшим доходом и большим уровнем расходов.

"Этот вопрос рассматривается с точки зрения системы управления рисками. Это не какое-то конкретное количественное ограничение, которое будет установлено в рамках данного постановления. Банки должны оценивать риск-профиль своего заемщика, уровень его доходов и в зависимости от этого принимать решение. Хоть по ипотеке уровень дефолта низкий, всегда есть определенный процент заемщиков, которые выходят на просрочку по ипотечным займам, полученным после 2020 года, когда ставки по ипотеке уже складывались на более высоком уровне", – сказала Абылкасымова.

По ее словам, эта динамика отслеживается агентством.

"Поэтому банкам с учетом системы управлениями рисками мы прямо указываем, что они обязаны это отслеживать и не допускать выдачи кредитов заемщикам, которые имеют высокий риск выхода на просрочку", – добавила глава АРРФР.

Ранее мы писали о новых ипотечных продуктах в Казахстане от банков второго уровня.

Азамат Сыздыкбаев
Как изменится ипотека в Казахстане с 1 июля
