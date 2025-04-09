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Право

Единую бюджетную классификацию на 2025 год утвердили в Казахстане

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 09:40 Фото: pixabay
Министр финансов утвердил приказ от 4 апреля 2025 года «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.

Документ содержит новую Единую бюджетную классификацию на 2025 год.

Единая бюджетная классификация РК включает в себя:

  • классификацию поступлений бюджета;
  • функциональную классификацию расходов бюджета;
  • экономическую классификацию расходов бюджета.

Единая бюджетная классификация является группировкой поступлений и расходов бюджета по функциональным, ведомственным и экономическим характеристикам с присвоением объектам классификации группировочных кодов.

Группировка классификации поступлений бюджета состоит из категории, класса, подкласса и специфики.

Документ содержит следующие категории:

  • налоговые поступления;
  • неналоговые поступления;
  • поступления от продажи основного капитала;
  • поступления трансфертов;
  • погашение бюджетных кредитов;
  • поступления от продажи финансовых активов государства;
  • поступления займов;
  • используемые остатки бюджетных средств.

В целом код бюджетной классификации (КБК) составляет шестизначное число.

Функциональная классификация расходов бюджета состоит из функциональной группы, функциональной подгруппы, администратора бюджетных программ, программы, подпрограммы.

В функциональную группу входят:

  • государственные услуги общего характера;
  • оборона;
  • общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность;
  • образование;
  • здравоохранение;
  • социальная помощь и социальное обеспечение;
  • жилищно-коммунальное хозяйство;
  • культура, спорт, туризм и информационное пространство;
  • топливно-энергетический комплекс и недропользование;
  • сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения;
  • промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность;
  • транспорт и коммуникации;
  • прочие;
  • обслуживание долга;
  • трансферты;
  • погашение займов.

Также утверждена структура специфики экономической классификации расходов бюджета РК.

Приказ введен в действие с 4 апреля и распространяется на период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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