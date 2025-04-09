Единую бюджетную классификацию на 2025 год утвердили в Казахстане
Документ содержит новую Единую бюджетную классификацию на 2025 год.
Единая бюджетная классификация РК включает в себя:
- классификацию поступлений бюджета;
- функциональную классификацию расходов бюджета;
- экономическую классификацию расходов бюджета.
Единая бюджетная классификация является группировкой поступлений и расходов бюджета по функциональным, ведомственным и экономическим характеристикам с присвоением объектам классификации группировочных кодов.
Группировка классификации поступлений бюджета состоит из категории, класса, подкласса и специфики.
Документ содержит следующие категории:
- налоговые поступления;
- неналоговые поступления;
- поступления от продажи основного капитала;
- поступления трансфертов;
- погашение бюджетных кредитов;
- поступления от продажи финансовых активов государства;
- поступления займов;
- используемые остатки бюджетных средств.
В целом код бюджетной классификации (КБК) составляет шестизначное число.
Функциональная классификация расходов бюджета состоит из функциональной группы, функциональной подгруппы, администратора бюджетных программ, программы, подпрограммы.
В функциональную группу входят:
- государственные услуги общего характера;
- оборона;
- общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность;
- образование;
- здравоохранение;
- социальная помощь и социальное обеспечение;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- культура, спорт, туризм и информационное пространство;
- топливно-энергетический комплекс и недропользование;
- сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения;
- промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность;
- транспорт и коммуникации;
- прочие;
- обслуживание долга;
- трансферты;
- погашение займов.
Также утверждена структура специфики экономической классификации расходов бюджета РК.
Приказ введен в действие с 4 апреля и распространяется на период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года.