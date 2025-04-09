Единую бюджетную классификацию на 2025 год утвердили в Казахстане

Министр финансов утвердил приказ от 4 апреля 2025 года «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.

Документ содержит новую Единую бюджетную классификацию на 2025 год.

Единая бюджетная классификация РК включает в себя:

классификацию поступлений бюджета;

функциональную классификацию расходов бюджета;

экономическую классификацию расходов бюджета.

Единая бюджетная классификация является группировкой поступлений и расходов бюджета по функциональным, ведомственным и экономическим характеристикам с присвоением объектам классификации группировочных кодов.

Группировка классификации поступлений бюджета состоит из категории, класса, подкласса и специфики.

Документ содержит следующие категории:

налоговые поступления;

неналоговые поступления;

поступления от продажи основного капитала;

поступления трансфертов;

погашение бюджетных кредитов;

поступления от продажи финансовых активов государства;

поступления займов;

используемые остатки бюджетных средств.

В целом код бюджетной классификации (КБК) составляет шестизначное число.

Функциональная классификация расходов бюджета состоит из функциональной группы, функциональной подгруппы, администратора бюджетных программ, программы, подпрограммы.

В функциональную группу входят:

государственные услуги общего характера;

оборона;

общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность;

образование;

здравоохранение;

социальная помощь и социальное обеспечение;

жилищно-коммунальное хозяйство;

культура, спорт, туризм и информационное пространство;

топливно-энергетический комплекс и недропользование;

сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения;

промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность;

транспорт и коммуникации;

прочие;

обслуживание долга;

трансферты;

погашение займов.

Также утверждена структура специфики экономической классификации расходов бюджета РК.

Приказ введен в действие с 4 апреля и распространяется на период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года.