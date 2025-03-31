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Финансы

В Казахстане расширили Единую бюджетную классификацию

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 12:10 Фото: freepik
Приказом министра финансов от 19 марта 2025 года внесены дополнения в Единую бюджетную классификацию Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, в функциональной классификации расходов бюджета в функциональной группе "Государственные услуги общего характера" в функциональной подгруппе 9 "Прочие государственные услуги общего характера":

по администратору бюджетных программ "Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений области" дополнены бюджетной программой:

  • "004 Капитальные расходы государственного органа";

в функциональной группе "Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность" по бюджетной программе "Организация деятельности уголовно-исполнительной системы" дополнено бюджетной подпрограммой:

  • "Строительство, реконструкция объектов уголовно-исполнительной системы";

в функциональной группе "Жилищно-коммунальное хозяйство" дополнено бюджетными программами следующего содержания:

  • "Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства области";
  • "Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде";
  • Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов".

в функциональной группе 10 "Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения" по бюджетной программе "Эффективное управление водными ресурсами" дополнено бюджетной подпрограммой:

  • "Программно-целевое финансирование научных исследований и мероприятий".

Приказ вводится в действие с 8 апреля 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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