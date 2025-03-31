В Казахстане расширили Единую бюджетную классификацию
В частности, в функциональной классификации расходов бюджета в функциональной группе "Государственные услуги общего характера" в функциональной подгруппе 9 "Прочие государственные услуги общего характера":
по администратору бюджетных программ "Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений области" дополнены бюджетной программой:
- "004 Капитальные расходы государственного органа";
в функциональной группе "Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность" по бюджетной программе "Организация деятельности уголовно-исполнительной системы" дополнено бюджетной подпрограммой:
- "Строительство, реконструкция объектов уголовно-исполнительной системы";
в функциональной группе "Жилищно-коммунальное хозяйство" дополнено бюджетными программами следующего содержания:
- "Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства области";
- "Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде";
- Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов".
в функциональной группе 10 "Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения" по бюджетной программе "Эффективное управление водными ресурсами" дополнено бюджетной подпрограммой:
- "Программно-целевое финансирование научных исследований и мероприятий".
Приказ вводится в действие с 8 апреля 2025 года.
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