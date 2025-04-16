Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 16 апреля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 16 апреля 2025 года (на 11:08), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 516,91 тенге, евро – 586,33 тенге, рубля – 6,3. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 516,5 тенге, продажи – 523,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 584,8 тенге, продажи – 591,9 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6,27 тенге, продажи – 6,40 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 517,7 тенге, продажи – 520,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 587 тенге, продажи – 593 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6,25 тенге, продажи – 6,37 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 518,6 тенге, продажи – 521,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 585,2 тенге, продажи – 590,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6,21 тенге, продажи – 6,28 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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