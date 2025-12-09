Стоит ли покупать доллары сегодня или лучше подождать – советы экспертов

Устойчивость тенге в конце года вызывает разнонаправленные оценки: одни эксперты видят в этом временное явление, другие – отражение фундаментальных процессов. Что происходит на самом деле и стоит ли бежать в обменники и инвестировать в валюту – в материале Zakon.kz.

Рынок или ручное управление?

За месяц тенге укрепился к доллару на 2,7%, за 3 месяца – на 4,82%, а с начала года (9 января курс был 527,23 тенге) – на 3,67%. Сегодня официальный курс составляет 508,3 тенге.

Экономист Алмас Чукин отмечает, что любое движение курса вызывает недовольство, а мнения делятся на три лагеря:

"Алармисты": прогнозируют следующую остановку на отметке 600 или 700 тенге за доллар.

прогнозируют следующую остановку на отметке 600 или 700 тенге за доллар. "Консерваторы": хотят стабильности курса, но не могут сойтись во мнении, на каком уровне ее зафиксировать.

хотят стабильности курса, но не могут сойтись во мнении, на каком уровне ее зафиксировать. "Рыночники": небольшая группа, к которой относит себя и эксперт, считает, что курс должен определяться рынком и вмешиваться в него следует минимально.

"Мы наигрались с фиксированным курсом и получили катастрофическую девальвацию 2015 года. Повлиять на длинные тренды можно попытаться, но не надо повторять ошибки прошлого", – напоминает Алмас Чукин.

Тенге: сезонный рост и новые фундаментальные факторы

По мнению экономиста, с курсом не происходит ничего особенного, и он движется в предсказуемом коридоре, повторяя многолетний сезонный тренд: тенге начинает расти весной и достигает пика к сентябрю-октябрю, а затем ослабевает.

"Можно посоветовать покупать доллары к отпуску не позже марта, будет дешевле", – советует Алмас Чукин.

Однако в этом году появились два важных изменения, способных серьезно повлиять на баланс денежного рынка.

Повышение минимальных резервных требований (МРТ). Нацбанк решил "подсушить" ликвидность рынка, повысив требования к коммерческим банкам по резервам, которые они должны держать в НБРК. Несколько триллионов тенге уже перекочевали из кассы банков на корсчета в НБ, что означает изъятие денег с рынка. Логика проста: если денег в экономике меньше, то и спрос на доллары уменьшится, следовательно, курс вряд ли будет сильно падать.

Устойчивое снижение цен на нефть. Вопреки ожиданиям, на фоне санкционного давления на РФ цены на нефть не растут. Это связано с наращиванием производства ОПЕК+, продажей российской нефти с дисконтами и снижением потребления в Китае за счет развития ВИЭ.

Прогноз Алмаса Чукина таков: сложная картина факторов (5% МРТ, 16% НДС, 18% базовой ставки и ограничение трансферов из Нацфонда) приведет к серьезному сжатию спроса в I-II квартале следующего года.

"Скорее всего, перспектив роста у доллара особых нет, поскольку в экономике нет избытка тенге на покупку долларов", – заключает экономист.

Стратегия защиты: деление и хеджирование

Старший трейдер инвестиционной компании Ергазы Таубаев придерживается иной точки зрения, советуя казахстанцам частично покупать доллары прямо сейчас при текущем курсе. Он считает, что текущее укрепление – временное, оно держится на интересе иностранных инвесторов к тенге и высокой базовой ставке. Однако фундаментальные факторы (инфляция 12-13%, нефть ниже 60 долларов за баррель) могут подтолкнуть курс до 520-530 тенге в январе и до 550 тенге и выше в 2026 году.

Совет эксперта: нужно хеджировать (страховать) сбережения, разделив вклад между долларами и тенге.

"Казахстанцам стоит частично покупать доллары прямо сейчас, не дожидаясь дальнейшего роста, чтобы защитить сбережения от ослабления тенге в ближайшие месяцы". Ергазы Таубаев

Для примера хеджирования 1 миллиона тенге эксперты рекомендуют соотношение 40% в долларах и 60% в тенговом депозите.

Если 400 000 тенге обменять на доллары по курсу 515 тенге (получится примерно 776,7 доллара) и через шесть месяцев курс вырастет до 550 тенге, то долларовая часть вернет 427 184 тенге, принеся прибыль в 27 184 тенге за счет курсовой разницы. Одновременно 600 000 тенге, размещенные на депозите под 20% годовых, принесут 60 000 тенге процентов за полгода (10%), достигнув 660 000 тенге. Общий результат такой стратегии составит 1 087 184 тенге, или прибыль в 8,72%.

Что можно сказать в итоге? Позиции экспертов расходятся. Один не видит причины для сильного роста доллара и рекомендует брать валюту не позже марта 2026 года, другой полагает, что текущее укрепление временно, и советует покупать доллары уже сейчас. В любом случае оба финансиста сходятся в одном: необходимо придерживаться взвешенной стратегии и избегать эмоциональных решений.

Отметим, что, согласно опросу Нацбанка РК, курс доллара в 2026 году ожидается на уровне 548,2 тенге. К 2027 году прогнозируется дальнейшее ослабление национальной валюты до 565 тенге за доллар.