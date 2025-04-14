Валютный прогноз: каким будет курс доллара и рубля к тенге на этой неделе

Индекс доллара – на трехлетнем минимуме, нефть – в поиске баланса, а рубль демонстрирует неожиданную стойкость. На этом фоне казахстанский тенге вступает в новую неделю, полную вопросов о своей будущей динамике, сообщает Zakon.kz.

Куда катится доллар?

Минувшая неделя ознаменовалась резким падением индекса доллара, который достиг отметки 99,427 пункта, что является самым низким уровнем за последние три года. Причины этого кроются в нарастающих экономических опасениях, связанных с торговой политикой президента США Трампа, и замедлением темпов роста американской экономики. Увеличение тарифов на китайский импорт до 145%, несмотря на 90-дневную отсрочку для переговоров, лишь усилило негативные настроения инвесторов и подорвало доверие к американским активам. Дополнительным фактором давления стало замедление инфляции в США до 2,8% в годовом исчислении, что усилило ожидания смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы.

На этом фоне казахстанский тенге в понедельник показал укрепление по отношению к доллару, опустившись до 514,94 тенге (курс Национального банка) с 518,1 тенге в пятницу. Однако, как отмечает аналитик Эльдар Шамсутдинов, это движение выглядит сомнительным.

"Сейчас не лучшее время для принятия риска, особенно в высокодоходных валютах. Удивит, если пара пробьет уровень 510 вниз". Эльдар Шамсутдинов

Опасения финансиста подкрепились решением Нацбанка РК сохранить базовую ставку на уровне 16,5% годовых, хотя риск ее повышения из-за слабости тенге присутствовал.

Что творится с нефтью?

Цена на нефть Brent, которая традиционно оказывает значительное влияние на курс тенге, демонстрирует волатильность. После отката до 59 долларов за баррель 9 апреля котировки на фоне новостей об успешных непрямых переговорах между США и Ираном вновь поднялись до 64,5 доллара.

Однако обострение торговой напряженности между США и Китаем продолжает оказывать давление на перспективы спроса, что может привести к дальнейшему снижению цен на "черное золото".

Трейдер под ником Narimann с биржи Investing предполагает, что нефть продолжит значительные колебания.

"В начале недели нефть может кратковременно протестировать уровень сопротивления в 65-66 долларов, прежде чем развернуться и начать новую волну падения из-за вступления в силу повышенных пошлин". Narimann

Почему крепнет рубль?

Интересным фактором является поведение российского рубля. На неделе обвала мировых рынков российская валюта сохраняла устойчивость, несмотря на значительное снижение цен на нефть и высокую волатильность.

Эксперт Наталья Ващелюк отмечает, что рубль по итогам недели даже укрепился и остается примерно на 20% крепче, чем в начале года.

"Относительная стабильность российского валютного рынка связана с действиями компаний реального сектора, а не спекулянтов. Скорее всего, на неделе будет сохранение курса доллара в диапазоне 84-86 рублей". Наталья Ващелюк

Это, в свою очередь, оказывает влияние на курс тенге к рублю, который сейчас составляет 6,13 тенге за один российский рубль, что является тревожной тенденцией, подчеркивает финансист Андрей Чеботарев.

"Привет, инфляция на российский импорт. Наша новая реальность: движемся в сторону 7 тенге за 1 рубль?" Андрей Чеботарев

Прогнозы и риски от трейдеров

Мнения завсегдатаев биржи Investing относительно будущего курса доллара к тенге разнятся. Так, пользователь harvad crash считает, что при стабильной ситуации курс мог бы укрепиться до 460 тенге за доллар.

"Из-за опасения получить огромную дыру в бюджете (как это было в прошлом году) Казахстан вынужден поддерживать более высокий курс, чтобы компенсировать падение доходов от нефти". harvad crash

NoneInRed полагает, что рынок морально готов к тестированию отметки в 550 тенге за доллар, что будет зависеть от динамики цен на нефть.

Таким образом, на предстоящей неделе курс доллара к тенге будет находиться под влиянием целого комплекса факторов. Ослабление доллара на мировом рынке может оказать поддержку тенге, однако нестабильность цен на нефть и потенциальное ослабление тенге по отношению к рублю могут нивелировать этот эффект. Кроме того, внутренние экономические факторы, такие как состояние бюджета Казахстана и инфляционные ожидания, также будут играть свою роль.

Совокупный прогноз такой:

USD/KZT: 516-518

USD/RUB: 84-85

Brent: 65-66 долларов.

Как ведут себя другие валюты по отношению к доллару?

Курс американской валюты к швейцарскому франку упал с примерно 1,10 швейцарских франка за доллар в феврале до 1,22 франка/доллар.

Евро вырос почти на 2,47%, до 1,13 доллара, достигнув самого высокого значения с июля 2023 года.

Британский фунт вырос на 1,13%, до 1,308 доллара.

Курс японской иены достиг уровня 143 иены за доллар. Месяц назад курс был 156 иен за доллар.

Наконец, золото показало значительный рост, прибавив около 500 долларов, до 3239 долларов за унцию с начала года.

Ранее мы рассказали, что менее чем за две недели стоимость грамма золота в Казахстане выросла почти на две тысячи тенге.