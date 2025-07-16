Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 16 июля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 16 июля 2025 года (на 11:08), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 525,87 тенге, евро – 614,37 тенге, рубля – 6,72 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 522,6 тенге, продажи – 528,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 608,5 тенге, продажи – 615,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,60 тенге, продажи – 6,75 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 525,5 тенге, продажи – 527,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 610,5 тенге, продажи – 614,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,61 тенге, продажи – 6,73 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 524,4 тенге, продажи – 527,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 609,6 тенге, продажи – 614,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,64 тенге, продажи – 6,70 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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