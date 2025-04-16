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Финансы

Цена на золото выросла до беспрецедентного уровня на фоне нового указа Трампа

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 11:52 Фото: pexels
16 апреля на бирже COMEX в Нью-Йорке июньский контракт на поставку золота достиг рекордной отметки – 3 301,4 долларов за тройскую унцию. Это стало новым абсолютным максимумом стоимости драгоценного металла, сообщает Zakon.kz.

Эксперты связывают рост интереса инвесторов к золоту с усилением глобальной напряженности и экономической неопределенностью.

Фото: investing

Особенно сильное влияние оказала новость о подписанном указе президента США Дональда Трампа, согласно которому начнется проверка влияния импорта переработанных стратегических минералов на национальную безопасность страны.

В перечень подлежащих анализу материалов входят кобальт, никель, уран, редкоземельные элементы и другие важные сырьевые ресурсы. Результаты расследования могут привести к введению дополнительных торговых пошлин, что подогревает опасения участников рынка.

Согласно информации Bloomberg, угроза эскалации торговой войны заставляет инвесторов отказываться от акций в пользу надежных активов, таких как золото. Это при том, что ранее Белый дом уже инициировал расследования, касающиеся импорта полупроводников и фармацевтических товаров, что может привести к новым барьерам на глобальном рынке.

Отметим, что Нацбанк РК установил на 16 апреля цену 1 грамма золота в 53 635,47 тенге.

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Андрей Зубов
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