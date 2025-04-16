Цена на золото выросла до беспрецедентного уровня на фоне нового указа Трампа

16 апреля на бирже COMEX в Нью-Йорке июньский контракт на поставку золота достиг рекордной отметки – 3 301,4 долларов за тройскую унцию. Это стало новым абсолютным максимумом стоимости драгоценного металла, сообщает Zakon.kz.

Эксперты связывают рост интереса инвесторов к золоту с усилением глобальной напряженности и экономической неопределенностью.

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Особенно сильное влияние оказала новость о подписанном указе президента США Дональда Трампа, согласно которому начнется проверка влияния импорта переработанных стратегических минералов на национальную безопасность страны.

В перечень подлежащих анализу материалов входят кобальт, никель, уран, редкоземельные элементы и другие важные сырьевые ресурсы. Результаты расследования могут привести к введению дополнительных торговых пошлин, что подогревает опасения участников рынка.

Согласно информации Bloomberg, угроза эскалации торговой войны заставляет инвесторов отказываться от акций в пользу надежных активов, таких как золото. Это при том, что ранее Белый дом уже инициировал расследования, касающиеся импорта полупроводников и фармацевтических товаров, что может привести к новым барьерам на глобальном рынке.

Отметим, что Нацбанк РК установил на 16 апреля цену 1 грамма золота в 53 635,47 тенге.