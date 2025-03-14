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Финансы

Цена на золото впервые в истории превысила три тысячи долларов за унцию

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2025 04:55 Фото: pexels
Стоимость золота обновила исторический максимум. Впервые в истории цена контракта на покупку или продажу металла достигла самой высокой цены на нью-йоркской бирже Comex, сообщает Zakon.kz.

Там ее стоимость превышает три тысячи долларов за тройскую унцию.

Фото: pexels

В феврале один из крупнейших инвестиционных банков мира Goldman Sachs прогнозировал дальнейший рост цен на золото. По данным финансовой организации, к концу года унция может подорожать еще на 9%.

Ранее были названы минусы инвестирования в золото, которые нужно знать по мере роста его цены, ведь изменения в некоторых областях могут привести к падению цены на золото. Также стало известно о том, кто разгоняет мировые цены на золото.

Аксинья Титова
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