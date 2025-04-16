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Финансы

Доходы авиакомпаний упали по сравнению с прошлым годом – статистика

пассажирооборот, перевозки, авиакомпании, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 15:58 Фото: Freepik
Выручка авиаперевозчиков Казахстана в марте 2025 года снизилась, также уменьшился и пассажирооборот, сообщает Zakon.kz.

В марте 2025 года предприятия воздушного транспорта получили от пассажиров за перелеты 60,3 млрд тенге. По сравнению с мартом 2024 года показатель снизился сразу на 18,4%. Такие темпы падения в годовом выражении стали самыми ощутимыми с декабря 2023 года, отмечают аналитики Первого Кредитного Бюро.

"Если считать номинально, игнорируя фактор удорожания перевозок для потребителя, то актуальные объемы оказались на 10% ниже, чем были годом ранее". ПКБ

При этом число пассажиров снизилось на 5,2% до 1,1 млн человек. В Бюро пояснили, что пассажирооборот, который учитывает еще и расстояния, на которые летали пассажиры, упал на 3,7% до 2,2 млрд пкм (пассажиро-километров).

Фото: DataHub

Как видно на графике, число пассажиров и пассажирооборот в этому году далеко не самый низкий за последние 10 лет. Однако по сравнению с мартом 2024 года один человек приносил перевозчикам даже номинально меньше денег. Средняя сумма на человека составила 52,7 тыс. тенге против 55,7 тыс. тенге в прошлом году, заключили в ПКБ.

Ранее сообщалось, что в Астане временно закроют воздушное пространство.

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Ольга Кудряшова
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