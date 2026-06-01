#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+34°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+34°
$
485.95
565.74
6.83
Финансы

Инфляция замедляется: что подешевело в Казахстане по сравнению с прошлым годом

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 14:08 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В мае 2026 года годовая инфляция в Казахстане замедлилась до 10,4% против 10,6% месяцем ранее. Месячный рост цен также сбавил темп – до 0,7% после 0,8% в апреле. Однако, несмотря на общее замедление, цены на отдельные товары и услуги продолжают расти двузначными темпами, выяснял Zakon.kz.

Рост цен постепенно сбавляет темп

Снижение годовой инфляции пусть и выглядит небольшим, но для рынка это важный сигнал – ведь это уже второй месяц, когда темпы роста цен демонстрируют замедление.

Дополнительный позитивный сигнал – месячная инфляция. В мае она составила 0,7%, что ниже апрельских 0,8%.

Тем не менее главным источником инфляции остается продовольствие. Продукты за год подорожали на 10,7%, обеспечив 4,4 процентного пункта общей инфляции:

  • мясо и птица подорожали на 18,0%;
  • колбасные изделия выросли в цене на 16,9%;
  • яйца прибавили 16,2%;
  • безалкогольные напитки подорожали на 15,7%.

Для большинства казахстанцев именно эта категория формирует ощущение высокой инфляции, поскольку речь идет о товарах ежедневного спроса.

На фоне общего удорожания часть категорий показала обратную динамику.

Овощи подешевели сразу на 16,8%. Еще более заметным оказалось снижение стоимости холодной воды – на 38,8%.

Бензин остается фактором риска

Одним из самых чувствительных для экономики, по данным БНС АСПиР РК, показателей остается стоимость топлива. За год бензин подорожал на 16,0%.

Это один из самых тревожных сигналов, поскольку рост цен на топливо влияет не только на расходы автомобилистов. Подорожание бензина постепенно закладывается в стоимость доставки, логистики и транспортных услуг, а значит, способно поддерживать дальнейший рост цен по широкому кругу товаров.

инфляция, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 14:08

Фото: Zakon.kz

Жилье и услуги

Платные услуги в целом выросли на 8,7%. Однако внутри этой категории сохраняются чувствительные для населения позиции:

  • аренда жилья подорожала на 13,3%;
  • обслуживание и ремонт жилых помещений выросли на 11,4%.

В целом май 2026 года выглядит намного спокойнее, чем май прошлого года. Общий рост цен за месяц составил 0,7% против 0,9% в мае 2025 года. Это значит, что инфляционное давление действительно немного ослабло.

Главное изменение произошло в продуктах питания. В мае этого года они подорожали всего на 0,4%, тогда как год назад рост составлял 0,9%.

Проще говоря, продуктовая корзина в мае 2026 года дорожала почти в 2 раза медленнее, чем в мае прошлого года.

инфляция, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 14:08

Фото: Zakon.kz

Непродовольственные товары показали стабильную динамику. Рост составил 0,6% – ровно столько же, сколько и в мае 2025 года. Это говорит о том, что в этом сегменте заметного улучшения пока нет.

Самая напряженная ситуация сохраняется в сфере услуг. В мае цены здесь выросли на 1,1%. Это выше, чем в 2024 году, когда рост составлял 1,0%, и значительно выше уровня 2023 года – 0,7%. При этом и здесь есть падение: в мае прошлого года рост был 1,3%.

Ранее мы рассказали о том, насколько могут подешеветь кредиты, если Нацбанк примет решение о снижении базовой ставки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Овощи, продукты питания, овощной отдел, картофель, картошка, цены на картофель, цены на картошку
13:10, 04 мая 2026
В Казахстане замедляются темпы инфляции
инфляция
19:56, 01 июля 2025
Месячная инфляция в Казахстане замедляется второй месяц подряд
Цены на продукты, цена на продукты, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, стоимость продуктов, увеличение стоимости, рост цен на продукты, увеличение цен на продукты, инфляция
13:33, 19 ноября 2025
Инфляция в Казахстане переселилась из мегаполисов на периферию – Нацбанк
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Чемпионат Азии по борьбе до 17 лет
17:09, Сегодня
Чемпионат Азии по борьбе: стало известно, какая казахстанская сборная выступила лучше всех
Стали известны сроки проведения Кубка Президента по теннису в Астане
16:57, Сегодня
Стали известны сроки проведения Кубка Президента по теннису в Астане
Узбекистан приводит законы к стандартам WADA
16:43, Сегодня
Узбекистан - первый в мире, кто адаптировал свои законы под новые стандарты WADA - НОК РУ
В Алматы прошёл городской фестиваль ко Дню защиты детей
16:33, Сегодня
В Алматы прошёл городской фестиваль ко Дню защиты детей
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: