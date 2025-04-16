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Общество

В Астане временно закроют воздушное пространство: важная информация для пассажиров

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, туризм в Казахстане, туризм в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 11:21 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Министерстве транспорта Казахстана сегодня, 16 апреля 2025 года, заявили о временном закрытии воздушного пространства над Астаной, сообщает Zakon.kz.

Причина – подготовка к военному параду.

"В соответствии с информацией Министерства обороны РК, в связи с подготовкой и проведением военного парада, в Астане в период с 22 апреля по 7 мая 2025 года с 10:00 по 13:00 будут кратковременные ограничения использования воздушного пространства для проведения тренировочных полетов военной авиации", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МТ РК в среду.

В этой связи пассажиров попросили учитывать указанные ограничения при планировании поездок, а также уточнять актуальный статус рейса в справочных службах авиакомпаний и аэропорта:

  • Air Astana

Алматы: +7 (727) 244 44 77,

Астана: +7 (7172) 58 44 77,

доп. тел.: +7 702 702 44 77, +7 705 927 44 77,

  • Scat +7 (7252) 99 88 80
  • Qazaq Air +7 (727) 356 14 14
  • FlyArystаn +7 (727) 331-10-10, +7 (702) 702 02 27 (WhatsApp)
  • Аэропорт Астаны +7 (7172) 70 29 99.

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Позднее стало известно, что военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества, пройдет в Астане 7 мая. В нем примут участие 4,5 тыс. человек.

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Отметим, что военные парады в Казахстане не проводились с 2020 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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