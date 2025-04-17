Что такое АСП и кому из казахстанцев она положена

В Казахстане по состоянию на 1 апреля 2025 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 214,3 тыс. человек из 40 тыс. семей на сумму 8,1 млрд тенге. В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 132,9 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК сегодня, 17 апреля, напомнили, что основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.

АСП предусматривает:

ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает черты бедности;

предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка. На 1 апреля текущего года дополнительная выплата назначена 65 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 1,1 млрд тенге;

содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.

В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись:

в карьерный центр;

к акиму сельского округа по месту жительства;

через портал электронного правительства (egov.kz).

В Минтруда также напомнили, что с 1 января текущего года черта бедности в Казахстане определена на уровне 35% от регионального медианного дохода, но не ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

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По состоянию на 1 марта 2025 года АСП была назначена 210,1 тыс. казахстанцам из 39,2 тыс. семей на сумму 5,3 млрд тенге.