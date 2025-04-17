#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
521.67
592.46
6.32
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
521.67
592.46
6.32
Финансы

Что такое АСП и кому из казахстанцев она положена

Счетная машина, счетная машина с тенге, зарплата, зарплаты, заработная плата, деньги, тенге, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 09:24 Фото: Zakon.kz
В Казахстане по состоянию на 1 апреля 2025 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 214,3 тыс. человек из 40 тыс. семей на сумму 8,1 млрд тенге. В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 132,9 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК сегодня, 17 апреля, напомнили, что основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.

АСП предусматривает:

  • ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает черты бедности;
  • предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка. На 1 апреля текущего года дополнительная выплата назначена 65 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 1,1 млрд тенге;
  • содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.

В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись:

  • в карьерный центр;
  • к акиму сельского округа по месту жительства;
  • через портал электронного правительства (egov.kz).

В Минтруда также напомнили, что с 1 января текущего года черта бедности в Казахстане определена на уровне 35% от регионального медианного дохода, но не ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 09:24
Токаев об АСП: Не нужно поощрять иждивенчество

По состоянию на 1 марта 2025 года АСП была назначена 210,1 тыс. казахстанцам из 39,2 тыс. семей на сумму 5,3 млрд тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В Нацбанке назвали регионы с самым высоким уровнем инфляции в стране
Финансы
17:55, 16 апреля 2025
В Нацбанке назвали регионы с самым высоким уровнем инфляции в стране
Доходы авиакомпаний упали по сравнению с прошлым годом – статистика
Финансы
15:58, 16 апреля 2025
Доходы авиакомпаний упали по сравнению с прошлым годом – статистика
Доллар снова подорожал на торгах 16 апреля
Финансы
15:39, 16 апреля 2025
Доллар снова подорожал на торгах 16 апреля
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: