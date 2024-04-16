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Что такое АСП и как ее получить казахстанцам

Что такое АСП и как ее получить казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 10:45 Фото: Zakon.kz
По состоянию на 1 апреля 2024 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 317 тыс. человек из 59,8 тыс. семей. В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 75,9 млрд тенге. Об этом рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве 16 апреля напомнили, что основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.

АСП предусматривает:

  • ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума;
  • предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП (5 538 тенге) на каждого ребенка. На 1 апреля т.г. дополнительная выплата назначена 96,2 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 1,6 млрд тенге;
  • содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.
"В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz)".Пресс-служба МТСЗН РК

Ранее сообщалось, что в городах и районах, где в связи паводками объявлен режим ЧС, осуществлено автоматическое назначение адресной социальной помощи на второй квартал текущего года 5 тыс. семьям.

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По состоянию на 1 марта 2024 года адресная социальная помощь была назначена 312 тыс. человек из 58,8 тыс. семей.

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