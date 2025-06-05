Казахстанцам разъяснили, как вернуть ошибочно уплаченные соцотчисления

В пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" сегодня, 5 июня 2025 года, рассказали, как вернуть ошибочно уплаченные социальные отчисления, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что сделать возврат излишне (ошибочно) уплаченных соцотчислений можно через портал eGov.kz или мобильное приложение eGov mobile.

"Услуга по возврату излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений оказывается юридическим и физическим лицам, являющимся индивидуальными предпринимателями. После заполнения всех данных, если кнопка "Проверить" не активна, убедитесь, что все поля заполнены правильно, очистите кэш браузера и обновите страницу. Заявка будет обрабатываться 15 рабочих дней". Пресс-служба АО "НИТ"

Инструкция по подаче заявки

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