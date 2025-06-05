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Общество

Казахстанцам разъяснили, как вернуть ошибочно уплаченные соцотчисления

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 16:18 Фото: gov4c.kz
В пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" сегодня, 5 июня 2025 года, рассказали, как вернуть ошибочно уплаченные социальные отчисления, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что сделать возврат излишне (ошибочно) уплаченных соцотчислений можно через портал eGov.kz или мобильное приложение eGov mobile.

"Услуга по возврату излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений оказывается юридическим и физическим лицам, являющимся индивидуальными предпринимателями. После заполнения всех данных, если кнопка "Проверить" не активна, убедитесь, что все поля заполнены правильно, очистите кэш браузера и обновите страницу. Заявка будет обрабатываться 15 рабочих дней".Пресс-служба АО "НИТ"

Инструкция по подаче заявки

Ранее казахстанцам напомнили важные детали по использованию ЭЦП и штрафах за ее передачу.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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