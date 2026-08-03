Дурум на экспорт: как Казахстан потеснил Америку на рынке Европы

Казахстан увеличивает экспорт зерна, одновременно укрепляя позиции на европейском рынке твердой пшеницы. По итогам текущего маркетингового сезона республика стала вторым крупнейшим поставщиком дурума в Европейский союз, сообщает Zakon.kz.

Степь работает на экспорт

По данным Министерства сельского хозяйства РК, с сентября 2025 года по 30 июля 2026 года экспорт зерна и муки в зерновом эквиваленте составил 13,9 млн тонн. Это на 12,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда за рубеж было отправлено 12,4 млн тонн.

Основной прирост обеспечили традиционные страны-импортеры Центрально-Азиатского региона и Афганистан. Наиболее заметно выросли поставки в:

Узбекистан – на 36%, до 5,8 млн тонн;

Афганистан – на 57%, до 2,4 млн тонн;

Кыргызстан – на 35%, до 528 тыс. тонн;

Туркменистан – на 32%, до 220 тыс. тонн.

В Минсельхозе отмечают, что положительная динамика грузоперевозок подтверждает высокий спрос на казахстанскую сельхозпродукцию и свидетельствует об эффективности мер по развитию экспортной логистики, а также расширению торгово-экономического сотрудничества с зарубежными партнерами.

Дурум идет на запад

Укрепляются позиции Казахстана и на европейском рынке твердой пшеницы. Мы провели анализ документов Еврокомиссии Cereals Dashboard и статистики CIRCABC (Comext). Вывод такой: по итогам маркетингового года 2025/26 республика стала вторым крупнейшим поставщиком дурума (Triticum durum – богатый клейковиной вид пшеницы) в Европейский союз.

Всего за этот период страны ЕС импортировали 2,058 млн тонн твердой пшеницы. Из этого объема на Канаду пришлось 1,085 млн тонн, или 56,1% рынка. Казахстан поставил 393 523 тонны, обеспечив себе долю 20,3%. Далее следуют США с объемом 239 414 тонн и долей 12,4%, Турция – 77 936 тонн (4,0%) и Аргентина – 59 400 тонн (3,1%).

Для Казахстана это означает заметное укрепление позиций по сравнению с предыдущим маркетинговым годом. Тогда поставки в Европейский союз составляли 273 090 тонн, а доля на рынке – 14%. За год экспорт увеличился примерно на 120 тыс. тонн, а присутствие на европейском рынке выросло более чем на шесть процентных пунктов – до 20,3%.

Долгосрочную тенденцию подтверждают и данные международной торговой статистики. По итогам календарного 2024 года страны Европейского союза импортировали из Казахстана 339 тыс. тонн твердой пшеницы. Тогда республика занимала третье место среди поставщиков после Канады и Турции.

От элеватора к аль денте

Статистика Еврокомиссии показывает, что крупнейшим покупателем твердой пшеницы в Европейском союзе остается Италия. За маркетинговый год 2025/26 страна импортировала 1,7549 млн тонн дурума.

В число крупнейших импортеров также вошли:

Испания – 130,5 тыс. тонн;

Португалия – 56,8 тыс. тонн;

Бельгия – 37,4 тыс. тонн;

Греция – 34,7 тыс. тонн;

Латвия – 31,3 тыс. тонн;

Словения – 11,2 тыс. тонн.

Высокий спрос со стороны европейских переработчиков позволяет Казахстану наращивать присутствие в одном из крупнейших мировых центров потребления твердой пшеницы, используемой для производства макаронных изделий, – отмечают эксперты из Европы.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объяснил, почему страна уже второй год подряд собирает рекордные урожаи.