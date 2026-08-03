#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+35°
$
473.59
544.68
5.94
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+35°
$
473.59
544.68
5.94
Финансы

Дурум на экспорт: как Казахстан потеснил Америку на рынке Европы

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, зерно, урожай, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 14:40 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Казахстан увеличивает экспорт зерна, одновременно укрепляя позиции на европейском рынке твердой пшеницы. По итогам текущего маркетингового сезона республика стала вторым крупнейшим поставщиком дурума в Европейский союз, сообщает Zakon.kz.

Степь работает на экспорт

По данным Министерства сельского хозяйства РК, с сентября 2025 года по 30 июля 2026 года экспорт зерна и муки в зерновом эквиваленте составил 13,9 млн тонн. Это на 12,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда за рубеж было отправлено 12,4 млн тонн.

Основной прирост обеспечили традиционные страны-импортеры Центрально-Азиатского региона и Афганистан. Наиболее заметно выросли поставки в:

  • Узбекистан – на 36%, до 5,8 млн тонн;
  • Афганистан – на 57%, до 2,4 млн тонн;
  • Кыргызстан – на 35%, до 528 тыс. тонн;
  • Туркменистан – на 32%, до 220 тыс. тонн.

В Минсельхозе отмечают, что положительная динамика грузоперевозок подтверждает высокий спрос на казахстанскую сельхозпродукцию и свидетельствует об эффективности мер по развитию экспортной логистики, а также расширению торгово-экономического сотрудничества с зарубежными партнерами.

Дурум идет на запад

Укрепляются позиции Казахстана и на европейском рынке твердой пшеницы. Мы провели анализ документов Еврокомиссии Cereals Dashboard и статистики CIRCABC (Comext). Вывод такой: по итогам маркетингового года 2025/26 республика стала вторым крупнейшим поставщиком дурума (Triticum durum – богатый клейковиной вид пшеницы) в Европейский союз.

Всего за этот период страны ЕС импортировали 2,058 млн тонн твердой пшеницы. Из этого объема на Канаду пришлось 1,085 млн тонн, или 56,1% рынка. Казахстан поставил 393 523 тонны, обеспечив себе долю 20,3%. Далее следуют США с объемом 239 414 тонн и долей 12,4%, Турция – 77 936 тонн (4,0%) и Аргентина – 59 400 тонн (3,1%).

Для Казахстана это означает заметное укрепление позиций по сравнению с предыдущим маркетинговым годом. Тогда поставки в Европейский союз составляли 273 090 тонн, а доля на рынке – 14%. За год экспорт увеличился примерно на 120 тыс. тонн, а присутствие на европейском рынке выросло более чем на шесть процентных пунктов – до 20,3%.

Долгосрочную тенденцию подтверждают и данные международной торговой статистики. По итогам календарного 2024 года страны Европейского союза импортировали из Казахстана 339 тыс. тонн твердой пшеницы. Тогда республика занимала третье место среди поставщиков после Канады и Турции.

От элеватора к аль денте

Статистика Еврокомиссии показывает, что крупнейшим покупателем твердой пшеницы в Европейском союзе остается Италия. За маркетинговый год 2025/26 страна импортировала 1,7549 млн тонн дурума.

В число крупнейших импортеров также вошли:

  • Испания – 130,5 тыс. тонн;
  • Португалия – 56,8 тыс. тонн;
  • Бельгия – 37,4 тыс. тонн;
  • Греция – 34,7 тыс. тонн;
  • Латвия – 31,3 тыс. тонн;
  • Словения – 11,2 тыс. тонн.

Высокий спрос со стороны европейских переработчиков позволяет Казахстану наращивать присутствие в одном из крупнейших мировых центров потребления твердой пшеницы, используемой для производства макаронных изделий, – отмечают эксперты из Европы.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объяснил, почему страна уже второй год подряд собирает рекордные урожаи.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, зерно, урожай
12:13, 18 апреля 2025
Казахстанский дурум теснит конкурентов в Европе: экспорт пшеницы растет на фоне перебоев с поставками из США
Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, зерно, урожай
13:07, 27 марта 2026
Казахстан теснит США на зерновом рынке Европы: как рекордные урожаи меняют тройку лидеров
Санкции, санкция, санкции против России, санкционирование
15:35, 19 февраля 2025
Как санкции против России изменили торговлю Казахстана: анализ и прогноз
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Алматы впервые примет старт отборочного цикла Кубка Азии FIBA 2029
14:09, Сегодня
Алматы впервые примет старт отборочного цикла Кубка Азии FIBA 2029
Сборная Казахстана по пляжному футболу переиграла Эстонию в Евролиге
13:49, Сегодня
Сборная Казахстана по пляжному футболу переиграла Эстонию в Евролиге
Аркадий Шестаков в матче за &quot;Барыс&quot;
13:35, Сегодня
Нападающий "Барыса" Аркадий Шестаков рассказал, как провёл отпуск перед сезоном КХЛ
МФК &quot;Семей&quot; взорвал рынок, подписав двух звёзд сборной Казахстана из &quot;Кайрата&quot;
13:21, Сегодня
МФК "Семей" взорвал рынок, подписав двух звёзд сборной Казахстана из "Кайрата"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: