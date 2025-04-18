Курс доллара немного снизился на торгах к концу недели
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 521,90 тенге, снизившись на 1,28 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля вырос до 6,42 тенге (+0,05).
Торги по юаню не проводились в связи с праздничным днем в Китае.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 520,9-523,5 тенге, евро – по 592-597 тенге, рубли – по 6,31-6,45 тенге.
Нефть 18 апреля не торгуется.
17 апреля стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на июнь на Лондонской бирже ICE Futures выросла на 3,20%, до 67,96 доллара за баррель.
Фьючерсы на нефть сорта WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на 3,54%, до 64,68 доллара за баррель.
В целом, на этой неделе Brent подорожала на 4,94%, WTI – 5,17%.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 523,2 тенге, евро – 594,3 тенге, рубля – 6,38 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 18 апреля, можно здесь.