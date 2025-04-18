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Финансы

Курс доллара немного снизился на торгах к концу недели

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На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 18 апреля 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 521,90 тенге, снизившись на 1,28 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля вырос до 6,42 тенге (+0,05).

Торги по юаню не проводились в связи с праздничным днем в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 520,9-523,5 тенге, евро – по 592-597 тенге, рубли – по 6,31-6,45 тенге.

Нефть 18 апреля не торгуется.

17 апреля стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на июнь на Лондонской бирже ICE Futures выросла на 3,20%, до 67,96 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть сорта WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на 3,54%, до 64,68 доллара за баррель.

В целом, на этой неделе Brent подорожала на 4,94%, WTI – 5,17%.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 523,2 тенге, евро – 594,3 тенге, рубля – 6,38 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 18 апреля, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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