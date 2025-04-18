Курсы валют на выходные дни: 19 и 20 апреля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 18 апреля 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 522,13 тенге, снизившись на 1,05 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля вырос до 6,42 тенге (+0,05).

Торги по юаню не проводились в связи с праздничным днем в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 522,1-524,7 тенге, евро – по 593-598 тенге, рубли – по 6,31-6,45 тенге.

Утром 18 апреля Национальный банк установил курс доллара в 523,2 тенге, евро – 594,3 тенге, рубля – 6,38 тенге.