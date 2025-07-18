Курсы валют на выходные дни: 19 и 20 июля

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 18 июля 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 533,33 тенге, поднявшись на 0,26 тенге. Средневзвешенный курс евро вырос до 619,98 тенге (+2,17). Средневзвешенный курс рубля составил 6,80 тенге. Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 74,42 тенге (+0,32). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 531,9-534,5 тенге, евро – по 619,5-624 тенге, рубли – по 6,75-6,87 тенге. Утром 18 июля Национальный банк установил курс доллара в 532,74 тенге, евро – 617,23 тенге, рубля – 6,77 тенге.

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