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Финансы

Курсы валют на выходные дни: 19 и 20 июля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 17:11 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 18 июля 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 533,33 тенге, поднявшись на 0,26 тенге.

Средневзвешенный курс евро вырос до 619,98 тенге (+2,17).

Средневзвешенный курс рубля составил 6,80 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 74,42 тенге (+0,32).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 531,9-534,5 тенге, евро – по 619,5-624 тенге, рубли – по 6,75-6,87 тенге. 

Утром 18 июля Национальный банк установил курс доллара в 532,74 тенге, евро – 617,23 тенге, рубля – 6,77 тенге.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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