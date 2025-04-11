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Финансы

Курсы валют на выходные дни: 12 и 13 апреля

Евро, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 17:11 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 11 апреля 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 515,28 тенге (-0,02).

Средневзвешенный крус евро подскочил до 583,05 тенге (+15,57).

Средневзвешенный курс российского рубля поднялся до 6,14 тенге (+0,10).

Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 70,23 тенге(+0,07).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 517,3-519,9 тенге, евро – по 582-589 тенге, рубли – по 6,05-6,17 тенге.

Утром 11 апреля Национальный банк установил курс доллара в 515,18 тенге, евро – 570,66 тенге, рубля – 6,06 тенге.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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